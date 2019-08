Perché le donne urlano durante l’orgasmo? La domanda è antica come la civiltà e come il sesso. Abbiamo sentito, nel corso degli anni, risposte di ogni tipo: da quelle che poggiano su basi fisiologiche a quelle che chiamano in causa atteggiamenti di compiacenza nei confronti dell’altro sesso.

Sul giornale Elite Day, un’esperta di relazioni di coppia ha spiegato il meccanismo scientifico che porta le donne a urlare al culmine del piacere. Il parere di Jessica O’Reily, questo il nome della sessuologa, è stato ripreso anche dal sito Dagospia.

“Fare questi rumori è una reazione naturale allo sforzo fisico”, ha detto la dottoressa O’Reily . “I polmoni rispondono all’eccitazione, che provoca una contrazione dei muscoli della laringe, ma ci lamentiamo anche per comunicare ciò che ci fa stare bene”.

La sessuologa ha spiegato che possono esserci anche altre ragioni che portano le donne a reagire urlando durante il rapporto di coppia: “Le donne durante il sesso lo fanno per diverse ragioni. Non solo perché provano piacere, ma anche per accarezzare l’ego del loro uomo e per aiutarlo a raggiungere più velocemente l’orgasmo”.

Ma, spiega la O’Reily, questa finzione sarebbe da evitare: “I gemiti performativi portano fuori strada il tuo partner e ti fanno vivere un sesso finto, che non fa bene a nessuno”.

In ogni caso, emettere suoni o meno durante il rapporto sessuale ha a che fare con le caratteristiche di ciascuno di noi: “I suoni del sesso variano da persona a persona e dalle esperienze che si hanno avuto. Sia che tu abbia voglia di gridare quanto ti stai divertendo o semplicemente di respirare profondamente, sappi che sei perfettamente normale”, conclude Jessica O’Reily.

