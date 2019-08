Sesso in acqua: i pericoli della fantasia erotica

Siamo nel bel mezzo dell’estate e una delle fantasie erotiche più in voga tra le coppie in vacanza è quella di fare sesso in acqua: una pratiche che, però, presenta diversi pericoli per la salute.

A dichiararlo sono il dottor Jacques Waynberg, direttore dell’Istituto di sessuologia a Parigi, e l’infettivologo dell’Alfred Fournier Institute Jean-Marc Bohbot.

Secondo quanto affermato dai medici, infatti, fare sesso in acqua, che sia in mare o in piscina, è un pericolo anzitutto per l’attrito tra i corpi, che in acqua è diversi rispetto a fuori. Questo, però, può provocare un’irritazione del rivestimento vaginale.

L’infiammazione può trasformarsi ben presto in una infezione vera e propria. La secchezza vaginale, infatti, può indebolire la flora batterica e provocare diversi disturbi infettivi che vanno dalle vaginiti alle micosi sino alle cistiti.

Gli esperti sottolineano che questi pericoli possono presentarsi se la pratica sessuale è diffusa nel tempo, non se si tratta di un singolo episodio.

Tuttavia, i medici sconsigliano comunque di fare sesso in acqua poiché non si può indossare il preservativo, utile per difendersi dalle malattie sessualmente trasmissibili.

