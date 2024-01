Oms, i vaccini anti-Covid hanno salvato 1,4 milioni di vite in Europa

I vaccini anti-Covid hanno salvato almeno 1,4 milioni di vite in Europa ma è importante continuare a vaccinarsi e investire nella sanità. Lo ha annunciato oggi durante una conferenza stampa online il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge, secondo cui il nuovo coronavirus è qui “per restare”.

“Oggi 1,4 milioni di persone nella nostra regione, la maggior parte delle quali anziane, possono godersi la vita con i propri cari perché hanno preso la decisione fondamentale di vaccinarsi contro il Covid-19”, ha detto oggi Kluge. “Questo è il potere dei vaccini. Le prove sono inconfutabili”.

Secondo i dati dell’Oms, dall’inizio della pandemia al 19 dicembre 2023, nei 53 Paesi europei, dell’Asia centrale e in Russia sono stati registrati oltre 2,2 milioni di morti e più di 277,7 milioni di casi di Covid-19.

“Soltanto il primo richiamo ha salvato quasi 700mila vite umane”, ha sottolineato il medico belga, secondo cui durante il periodo invernale è fondamentale proteggere sé stessi e chi è più vulnerabile. “Mentre impariamo a convivere con il Covid-19 e altri virus respiratori, è assolutamente vitale che le popolazioni vulnerabili continuino a immunizzarsi contro il Covid-19 e contro l’influenza”.

L’Europa, ha aggiunto Kluge, deve assolutamente continuare a investire nella salute. “Rischiamo di non essere preparati a qualsiasi eventualità eccezionale, come l’emergere di una nuova variante più grave del Covid-19 o di un agente patogeno ancora sconosciuto”, ha proseguito il direttore regionale dell’Oms. “Sono profondamente preoccupato che la sanità stia perdendo terreno nell’agenda politica e che non riusciamo ad affrontare la bomba a orologeria che si trova ad affrontare il nostro personale sanitario”.