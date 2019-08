Grand Tour, le anticipazioni della prima puntata di stasera: tappa in Puglia

Arriva un nuovo, frizzante programma estivo nel palinsesto di Rai 1: stasera – venerdì 2 agosto 2019 – inizia infatti Grand Tour, con Lorella Cuccarini, e le anticipazioni della prima puntata promettono molto bene.

Si tratta infatti di un programma itinerante, suddiviso in cinque puntate, che toccherà altrettante regioni italiane – da Nord a Sud – con l’intento di far conoscere ai telespettatori luoghi incontaminati, panorami bellissimi e angoli forse poco conosciuti del nostro paese.

Grand Tour, tutto sul nuovo programma di Rai 1 legato a Linea Verde

Al timone, come già anticipato, la “più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, affiancata dal giornalista e scrittore Angelo Mellone e da Giuseppe Calabrese, in arte Peppone, già conosciuto per le sue incursioni culinarie a Linea Verde.

Ma di cosa parla la prima puntata di Grand Tour? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Grand Tour, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Grand Tour, prevista per stasera, porterà i telespettatori nel tesoro paesaggistico incontaminato della Puglia.

Protagonista assoluto della prima puntata sarà quindi il mare, con le sue mille sfumature e i suoi colori brillanti, dal quale Lorella e Peppone partiranno per il loro viaggio in una terra di approdo, di scambio e di comunicazione tra popoli diversi.

Come in ognuna delle cinque puntate, anche in Puglia Lorella Cuccarini incontrerà alcuni personaggi del mondo dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo. Stasera, ad esempio, sarà il turno di Al Bano, cantante che rappresenta la Puglia in Italia, ma soprattutto in tutto il mondo.

Grand Tour anticipazioni 2 agosto, i luoghi visitati in Puglia

Quali saranno i luoghi visitati da Grand Tour in Puglia? La prima tappa è la bellissima Vieste, con i suoi trabucchi a picco sul mare.

Si va quindi a Barletta alla scoperta dell’ottocentesco Teatro Comunale “Giuseppe Curci”, con l’attore Fabio Troiano. Poi, tra i vicoli della Bari Vecchia, scene di vita quotidiana con Nunzia, la “signora delle orecchiette”, ed Enzo, il proprietario del Chiringuito.

A Ostuni con Mario Tozzi e Tonino Zurlo, simpatico cantastorie e scultore di legno d’ulivo e, nel cuore del Salento, un incontro indimenticabile per Peppone, che farà la conoscenza di Al Bano.

Angelo Mellone, invece, percorrerà la via Francigena del sud, quella pugliese. Il cammino partirà da Celle di San Vito, proseguirà a Troia, ad Altamura quindi nell’area della Murgia.

Lorella, Angelo e Peppone termineranno il loro viaggio a Santa Maria di Leuca, ultima tappa della via Francigena.

Appuntamento a questa sera, su Rai 1, a partire dalle 21.25 con Grand Tour – Puglia.

