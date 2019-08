Il volto biondo della pazzia: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 2

È una serata dalle forti emozioni e con tinte thriller quella che aspetta stasera, giovedì 1 agosto 2019, i telespettatori di Rai 2: a partire dalle 21.20, infatti, va in onda il film Il volto biondo della pazzia.

Si tratta di una pellicola del 2017, diretta da Jeff Hare, che fa parte del filone dei film thriller americani. Il titolo originale con cui è conosciuto Il volto biondo della pazzia è “Psycho In-Law“. È consigliata la visione del film agli adulti o ai bambini accompagnati.

Il tema su cui ruota la pellicola è il desiderio di un uomo di ricostruirsi una vita dopo un lutto, che si scontra con le convinzioni della famiglia della vittima. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Il volto biondo della pazzia: dalla trama al cast, passando per il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il volto biondo della pazzia, la trama del film

Il film racconta la storia di un uomo, Brock, che ha perso la moglie in un tragico incidente. I due avevano una bambina, Harper, che l’uomo ha cresciuto da solo.

Anni dopo Brock conosce un’altra donna, Tina, della quale si innamora. I suoi sentimenti sono ricambiati e anche Harper, quando le viene presentata la nuova compagna del padre, mostra simpatia nei suoi confronti.

Tutto sembra andare per il meglio nella storia d’amore tra Brock e Tina, che decidono anche di sposarsi. Ma è a questo punto che sul loro cammino si pone l’ex suocera dell’uomo, Joyce, disposta a tutto pur di fermare le nozze.

La donna, infatti, considera il nuovo matrimonio dell’ex genero come un oltraggio alla figlia, morta ormai da qualche tempo. Joyce, quindi, è disposta persino a uccidere, pur di salvare il ricordo della figlia.

Il volto biondo della pazzia, il cast completo

Il cast del film è composto da attori che fanno parte del mondo dei telefilm americani.

I protagonisti assoluti sono Catherine Dyer, nel ruolo di Joyce, e Mike Faiola, nei panni di Brock. Brooke Fontana è la piccola Harper, mentre Katie Leclerc è Tina. Pamela Mitchell, invece, è Hellen.

Gli altri attori che prendono parte alla pellicola sono Paul Messinger, Tom Lind, Aubrey Manning, Angie Patterson e Corinne Nowicki.

Il volto biondo della pazzia, il trailer

Di seguito, il trailer (in lingua originale) del film di stasera su Rai 2:

Il volto biondo della pazzia, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film in tv? Come abbiamo già anticipato, la pellicola va in onda su Rai 2 questa sera, giovedì 1 agosto 2019, alle 21.20. Per vederla, quindi, vi basta andare sul secondo canale del digitale terrestre (o sul 502, in HD). In alternativa, lo trovate anche sul canale 102 di Sky.

Se invece volete vedere Il volto biondo della pazzia in streaming, dovete andare su Rai Play, la piattaforma di streaming di viale Mazzini. Il film è disponibile, completamente gratis, ma dovete prima registrarvi con una mail o un account social. Dopo potete accedere alle dirette dei singoli canali Rai, compreso Rai 2 dove alle 21.20 inizia proprio il thriller con Catherine Dyer.

Come vedere Rai 2 in streaming