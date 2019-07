La mano sulla culla, tutto sul film: trama, cast, streaming e trailer

Stasera, lunedì 29 luglio 2019, va in onda su Rai 3 il film La mano sulla culla, pellicola del 1992 diretta da Curtis Hanson: si tratta di un thriller molto avvincente che vede nel cast Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay, Julianne Moore, Ernie Hudson e Matt McCoy. Ma qual è la trama e il trailer del film stasera in tv su Rai 3 dalle 21.20? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La mano sulla culla | Trama

Protagonista del film è Peyton Flanders (interpretata da Rebecca De Mornay): la donna sembra essere una tata impeccabile, ma la realtà è ben diversa. Peyton infatti sta facendo di tutto per rovinare la vita della famiglia che invece avrebbe dovuto aiutare.

La donna, prima di diventare la tata dei Flanders, ha avuto un aborto spontaneo causato dall’enorme stress che nel tempo ha maturato dopo la morte del marito, il dottor Victor Mott (John de Lancie).

Secondo la protagonista del film La mano sulla culla, stasera su Rai 3 dalle 21.20, la colpa di tutto ciò è di sua madre Claire, interpretata da Annabella Sciorra. Per questo medita una vera e propria vendetta contro i Flanders.

Claire, che non aveva mai conosciuto Peyton, decide così di accogliere nella propria casa Peyton, inconsapevole di quello che potrà accadere. La sua vendetta è pronta per essere servita. Un thriller davvero avvincente, un vero e proprio classico del genere, che appassionerà i telespettatori di Rai 3.

La mano sulla culla film | Cast

Tanti gli attori tra i più amati dal pubblico che fanno parte del cast del film La mano sulla culla, stasera su Rai 3 dalle 21.20. Nel ruolo di Paeyton, la protagonista troviamo Rebecca De Mornay, mentre in quello di sua madre Claire c’è Annabella Sciorra. Ecco il cast completo:

Annabella Sciorra: Claire Bartel

Rebecca De Mornay: Peyton Flanders

Matt McCoy: Michael Bartel

Julianne Moore: Marlene

Ernie Hudson: Solomon

Madeline Zima: Emma Bartel

John de Lancie: dottor Mott

La mano sulla culla film | Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del thriller La mano sulla culla, pellicola del 1992 diretta da Curtis Hanson:

La mano sulla culla | Streaming

Come fare per vedere in diretta tv e in streaming il film in onda stasera su Rai 3? La pellicola va in onda in prima serata dalle 21.20, su Rai 3 oggi lunedì 29 luglio 2019. Chi vuole guardarla in tv può farlo sintonizzandosi al canale 3 del telecomando del digitale terrestre, anche in HD al canale 503. Gli abbonati Sky possono trovare il canale al tasto 103.

Non siete a casa e non volete perdervi The hand that rocks the Cradle? Nessun problema, potete farlo in diretta streaming tramite RaiPlay, la app gratuita disponibile per pc, smartphone e tablet. Con Rai Play, inoltre, potete recuperare i contenuti del servizio pubblico in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.