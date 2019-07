Techetechetè Superstar: stasera 27 luglio 2019 protagoniste Mina e Raffaella Carrà su Rai 1

Torna questa sera, sabato 27 luglio 2019, Techetechetè Superstar, la trasmissione estiva di Rai 1 che nell’appuntamento del sabato propone come di consueto uno speciale in prima serata dedicato a volti noti dello spettacolo e della televisione italiana. Protagonisti della puntata di stasera sono due mostri sacri amatissimi dal pubblico: Mina e Raffaella Carrà. La trasmissione infatti prende il nome di Pronto Raffaella? Sono Mina! Ecco dunque tutte le anticipazioni della puntata di oggi di Techetechetè Superstar.

Techetechetè Superstar: le anticipazioni della puntata di stasera dedicata a Mina e Raffaella Carrà

Due icone uniche dello spettacolo e della musica italiana, che hanno fatto impazzire diverse generazioni e sono ancora oggi delle autentiche leggende: stiamo parlando di Mina e Raffaella Carrà, protagoniste della puntata di stasera 27 luglio 2019 di Techetecheté Superstar. Appuntamento in prima serata su Rai 1 dalle 20.35.

Come sempre, attingendo agli sterminati archivi delle Teche Rai, ripercorreremo le carriere di queste due grandi artiste. Le canzoni ma anche i programmi tv che hanno segnato gli anni Sessanta e Settanta del nostro Paese.

Una staffetta ideale tra le due primedonne della nostra televisione, attraverso le immagini più significative legate al mondo della tv. Riascolteremo le loro canzoni e rivedremo i videoclip del passato, per due artiste che ancora oggi sono sulla cresta dell’onda.

In particolare Mina e Raffaella Carrà hanno condotto insieme Milleluci, programma del sabato sera andato in onda nel 1974, con la regia di Antonello Falqui.

Appuntamento dunque sabato 27 luglio 2019 dalle 20.35 su Rai 1, con una puntata speciale di Techetechetè dedicata a Mina e Raffaella Carrà. A seguire, dalle 22.30, andrà in onda il film C’era una volta studio 1.

La trasmissione si conferma un grande successo dell’estate. La scorsa puntata è stata dedicata a Gianni Morandi. Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al tasto 501. Per gli abbonati Sky, invece, la rete ammiraglia del servizio pubblico è visibile al canale 101 del decoder. Per chi non fosse a casa, nessun problema: Techetechetè superstar è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile gratuitamente per pc, smartphone e tablet.

Con Rai Play è possibile recuperare tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.