Quando parla il cuore, il cast: tutti gli attori e i personaggi del film

Quando parla il cuore è un film indiano del 2012 che racconta di una donna che ha bisogno di emanciparsi dai pregiudizi della società e soprattutto della sua famiglia. Shashi vive a Mombai e la sua famiglia spesso la deride per il suo scarso inglese. La sua condizione cambia nel momento in cui sua nipote deve sposarsi, ma vive a New York.

Così, cogliendo la palla al balzo, Shashi raggiunge sua sorella nella grande mela americana e s’iscrive a un corso d’inglese, stufa di essere presa in giro per masticare poco bene la lingua. Nel momento in cui la donna s’iscrive a quel corso la sua vita cambia, non è più l’ultima ruota del carro e può finalmente integrarsi nella società. Un cambiamento che non piacerà molto alla sua famiglia.

Tutto quello che c’è da sapere su Quando parla il cuore

Ma chi fa parte del cast di Quando parla il cuore? Vediamolo insieme.

Quando parla il cuore cast | Attori e personaggi

La protagonista di Quando parla il cuore è Sridevi Kapoor, conosciuta semplicemente come Sridevi anche se il suo vero nome è Shree Amma Yanger. L’attrice è venuta a mancare nel 2018 a causa di un probabile annegamento. Aveva soltanto 54 anni quando Sridevi si è spenta, la sua carriera ha conosciuto un periodo d’oro negli anni ’80 e inizio anni ’90 tanto che viene definita la dea di Bollywood.

Nel 1997 si era ritirata dalle scene per dedicarsi alla famiglia, ma dal 2011 ha ufficialmente annunciato il suo ritorno al cinema. Non a caso, Quando parla il cuore è un film del 2012.

La trama del film Quando parla il cuore

Al suo fianco, nel film, vediamo anche Priya Anand, Mehdi Nebbou, Adil Hussain, Ashwin Mathew e Amitabh Bachchan.

Quando parla il cuore è l’opera prima di Gauri Shinde. La regista si è parzialmente ispirata alla storia di sua madre per realizzare questa pellicola, che Rai 1 propone in prima serata venerdì 25 luglio 2019.