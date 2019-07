Don Matteo 11 | Anticipazioni | Episodi | 25 luglio 2019 | Stasera | Rai 1 | Trama | Cast | Streaming

Torna stasera, giovedì 25 luglio 2019, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25 Don Matteo 11. Le avventure del celebre sacerdote-detective interpretato da Terence Hill continuano a riscuotere successo con ascolti molto alti anche nel caso delle repliche per la gioia della prima rete nazionale.

Le due puntate in onda questa sera sono infatti sempre repliche della stagione 11 dell’amata fiction di Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni e la trama degli episodi in onda questo giovedì 25 luglio 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 1 |Pena d’amore

Il primo episodio di Don Matteo 11 di stasera 25 luglio si intitola Pena d’amore. Scritta da Silvia Leuzzi, questa prima parte della serie tv ha come protagonista Dalila Fanciano: detenuta in carcere, la donna ha ottenuto 48 ore di permesso per il compleanno della sorella Marta ma viene uccisa.

La donna lascia un bimbo di appena 29 mesi: essendo in carcere da un anno, il padre del neonato deve essere una guardia carceraria.

Dove vedere le puntate di stasera in streaming

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 2 | Una famiglia normale

Il secondo episodio, dal titolo Una Famiglia normale, avrà come special guest il conduttore Carlo Conti nei panni proprio di sé stesso: i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di un presunto tentato omicidio e di un atto di bullismo, eventi legati alla stessa famiglia ma ben distinti l’uno dall’altro.

Cosimo viene iscritto da Sofia a un concorso musical per famiglie, condotto da Conti, e il piccolo viene preso: per questo motivo Cecchini creerà la famiglia perfetta.