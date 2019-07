La doppia vita di mio marito su Rai 2: la trama, il cast e lo streaming del film

Sarà una serata d’estate ad alta tensione quella di oggi per tutti gli spettatori di Rai 2: la seconda rete nazionale, infatti, trasmette stasera il film La doppia vita di mio marito.

Si tratta di un thriller firmato da Jonathan English, regista e produttore cinematografico britannico. Il film è uscito nel 2018 esclusivamente per la televisione ed è una coproduzione serbo-statunitense.

Vediamo insieme la trama, il cast e le curiosità del film di questa sera su Rai 2.

La doppia vita di mio marito su Rai 2: la trama, il cast e lo streaming del film

Iniziamo dalla trama.

La protagonista de La doppia vita di mio marito è Sabrina, una donna che vive una vita apparentemente normale con il marito Fletcher che però le nasconde molti segreti.

La donna inizia ad avere qualche sospetto per via dei numerosi viaggi di lavoro del consorte e inizia a pensare che possa avere un’amante a Parigi. Effettivamente Sabrina aveva capito tutto: l’uomo, non solo aveva una relazione extraconiugale, ma addirittura una seconda famiglia all’estero.

Le cose si complicano quando la donna, per far venire a galla le bugie del marito, fa emergere anche gli affari illegali di Fletcher e suo padre. Il suocero di Sabrina, preoccupato per i suoi business, farà di tutto per impedire che Sabrina possa arrecargli un danno.

La protagonista del film dunque si troverà ad affrontare due uomini senza scrupoli.

La doppia vita di mio marito, il cast del film

Il cast del film vede i seguenti attori: Dragan Micanovic, Amy Nuttall, Daniel Lapaine, Chloe Sweetlove, Tamara Aleksic, Katarina Korsa, Jakov Jevtovic, Tijana Upcev, Anja Mit, Ksenija Tomovic.

La doppia vita di mio marito dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere quindi il film in onda questa sera? Come già anticipato, il thriller va in onda questa sera – sabato 20 luglio 2019 – alle 21.05 su Rai 2.

Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul secondo canale del digitale terrestre (o sul 502, per vederlo in HD). O ancora, potete trovare Rai 2 anche sul canale 102 del decoder di Sky.

Il film è disponibile però anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma streaming di viale Mazzini sulla quale sono presenti le dirette di tutti i canali della tv pubblica.

Per usufruire di RaiPlay è necessario registrarsi con una mail o un account social. La procedura, però, è totalmente gratis.

Cosa c’è stasera in tv