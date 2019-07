La sai l’ultima, le anticipazioni della semifinale stasera su Canale 5

Torna anche questa sera – venerdì 19 luglio 2019 – un nuovo appuntamento con La sai l’ultima? Digital Edition, il reboot dello storico programma di barzellette, giunto quest’anno alla sua quinta puntata. Quella di stasera è la semifinale della trasmissione: nel corso della puntata, quindi, si conosceranno i nomi di tutti i finalisti.

Ancora una volta dunque i barzellettieri del programma sono pronti a far ridere e divertire i tanti italiani che guardano La sai l’ultima e che nelle ultime settimane hanno premiato la trasmissione con ascolti più che discreti, in un periodo dell’anno in cui l’audience è sempre in calo a causa dell’arrivo della bella stagione.

Tutto quello che c’è da sapere su La sai l’ultima

Cresce l’attesa quindi in vista di stasera, con Ezio Greggio (affiancato dalla fidanzata Romina Pierdomenico e da Nino Formicola) pronti a condurre una nuova puntata dello show. Ma cosa succederà nella puntata di stasera di La sai l’ultima? Vediamo insieme le anticipazioni del programma.

La sai l’ultima, le anticipazioni della semifinale

Come nelle puntate precedenti, anche oggi si sfideranno le tre squadre di barzellettieri, guidate da Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista.

Nel corso della serata, quindi, i concorrenti di ogni team si sfideranno in diverse manche con l’aiuto di tre jolly, che sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show. Quale sarà la squadra migliore? E soprattutto, ci saranno altri concorrenti che riusciranno a qualificarsi direttamente alla finale?

Finora, sono in quattro i fortunati che ci sono riusciti: Lidia De Santis, Willer Collura, Carmine Cavezza e Raoul Maiuli. Ma questa sera qualcun altro potrebbe unirsi a loro.

La sai l’ultima, gli ospiti di stasera

Uno dei punti forti di questa edizione dello storico programma, andato in onda per la prima volta nel 1992, è la presenza di una serie di ospiti.

Anche la quinta puntata, come le precedenti, non deluderà le aspettative. Sul palco di La sai l’ultima, infatti, arriveranno due pezzi grossi: Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli. Due personaggi con cui le risate non mancano mai.

La sai l’ultima, i concorrenti per ogni squadra

Diamo ora un ripasso ai nomi dei vari barzellettieri, suddivisi per squadra.

Squadra di Biagio Izzo: Nicola Cenzato, Giuseppe Dara, Bruno Lusenti, Carmine Cavezza e Ignazio Deligia

Squadra di Scintilla: Willer Collura, Massimo Cozzolino, Lidia De Santis, Fabrizio Fenici e Daniele Spataro

Squadra di Maurizio Battista: Raoul Maiuli, Augusto Cottini, Sergio Galantini e Loredana Scalia

La sai l’ultima va in onda questa sera, venerdì 19 luglio 2019, in prima serata (inizia alle 21.25) su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming la quinta puntata de La sai l’ultima