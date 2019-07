Tour de France 2019 risultato undicesima (11) tappa | Vincitore | Chi ha vinto | Oggi 17 luglio

TOUR DE FRANCE 2019 RISULTATO UNDICESIMA TAPPA – L’undicesima (11) tappa del Tour de France 2019 è stata vinta da Caleb Ewan, che ha tagliato il traguardo per primo in volata. Per stabilire la vittoria di Ewan è stato necessario il photofinish, visto che l’australiano della Lotto Soudal è arrivato accanto a Groenewegen.

Terzo il nostro Elia Viviani. Poi, Sagan e Debusschere. Nessun cambiamento nella classifica generale, con Julian Alaphilippe che mantiene agilmente la maglia gialla del Tour.

Tour de France 2019 risultato undicesima (11) tappa | Il riassunto

Come preventivato, a inizio tappa nessuno dei big ha risposto alla prima, immediata fuga di giornata: Anthony Perez e Stéphane Rossetto (Cofidis), Lilian Calmejane (Total Direct Energie) e Aimé De Gendt (Wanty-Groupe Gobert) sono scattati in avanti dopo qualche chilometro dalla partenza. Nessuno di loro, del resto, poteva impensierire la maglia gialla Julian Alaphilippe.

In generale, però, sia gli attaccanti che il gruppo hanno mantenuto un’andatura piuttosto tranquilla. Il distacco medio, per la maggior parte della tappa, tra i fuggitivi e gli altri corridori si è mantenuto tra i 2 e i 3 minuti. Nella volata allo sprint intermedio tra i velocisti, è arrivato primo l’italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), che ha guadagnato così 11 punti.

A meno di 40 chilometri dal traguardo, poi, una brutta caduta di gruppo. Tanti i corridori coinvolti, tra i quali anche Quintana, Porte e soprattutto Ciccone. Se i primi due, aspettati dal gruppo che ha rallentato l’andatura, sono riusciti a rientrare, non è stato lo stesso per Ciccone, scivolato a 5 minuti dal gruppo della maglia gialla. Con questa caduta, dunque, si sono spente tutte le speranze del corridore abruzzese di essere ancora protagonista al Tour de France 2019.

Negli ultimi chilometri, poi, le distanze tra i fuggitivi e il gruppo si sono assottigliate. Poi De Gendt ha attaccato e ha provato la fuga da solo, ma è stato raggiunto dal gruppo, fino alla fuga definitiva.

Tour de France 2019 risultato undicesima (11) tappa | Classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELL’UNDICESIMA (11) TAPPA

C. Ewan 3h 51′ 26″ D. Groenewegen st E. Viviani st P. Sagan st J. Debusschere st S. Colbrelli st J. Philipsen st C. Bol st A. Kristoff st W. Barguil st

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO L’UNDICESIMA (11) TAPPA

