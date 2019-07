Blablacar, la piattaforma di car sharing di proprietà dell’omonima compagnia francese, ha lanciato un servizio di trasporti in autobus che opererà sulle principali tratte europee e italiane, Blablabus.

Proprio come Flixbus, la società tedesca di autobus extra-urbani che offre il trasporto tra moltissime capitali a prezzi stracciati, il BlaBlaBus permetterà ai globe trotter di viaggiare a prezzi competitivi.

Blablabus: le principali tratte su cui viaggerà la nuova compagnia

Per il momento, il collegamento è possibile solo tra Italia e Francia: il primo autobus di BlaBlaBus è partito martedì 16 luglio da Bologna alla volta di Montpellier, effettuando fermate a Parma, Genova, Nizza, Tolone e Marsiglia.

Come specifica la compagnia, è inoltre possibile viaggiare in Blablabus sulle tratte operate in precedenza da Ouibus, la compagnia che serve oltre 25 città in Francia, acquisita nel 2018 dalla società Blablacar. Si tratta del percorso Milano, Torino, Lione e Parigi e di quello Milano, Ginevra, Macôn, Parigi.

Ma entro la fine dell’estate sarà possibile raggiungere in autobus altre destinazioni, tra cui Berlino, Barcellona, Monaco e Parigi, con partenze da Milano, Bologna, Torino, Genova, Parma e Bergamo. “Mese dopo mese aggiungeremo molte altre destinazioni… non vediamo l’ora!” scrive lo staff della compagnia sul sito.

Blablabus: il servizio in Italia

In Italia Blablacar ha potuto lanciare il servizio di autobus grazie alla collaborazione con la compagnia nazionale Marinobus, e infatti gli spostamenti all’interno del Paese a partire dalle città del sud e del centro saranno effettuati da Marinobus, per proseguire poi al di fuori del territorio italiano su autobus Blablabus, con due importanti centri di snodo: Milano e Bologna.

Blablabus: quanto costa il biglietto

I biglietti degli autobus Blablacar che, come specifica la compagnia sul suo sito, saranno rigorosamente di color corallo, possono essere acquistati online o dai rivenditori autorizzati a partire dal prezzo di 4,99 euro.

