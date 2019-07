The Resident streaming | Dove vedere in tv | Rai 1 | Quarta puntata

THE RESIDENT STREAMING – Questa sera, martedì 16 luglio 2019, va in onda la quarta puntata di The Resident. La serie televisiva americana è un medical drama che racconta del dottor Conrad e la sua lotta contro la cattiva sanità. Il Chastain Park Memorial Hospital non naviga in buone acque e ogni giorno diventa sempre più difficile contrastare quegli esponenti della medicina che badano più allo stipendio che alla salute del paziente.

Le anticipazioni della quarta puntata di The Resident

Nella puntata di questa sera, il dottor Conrad sarà tormentato dalla morte di una paziente in cura presso la clinica della dottoressa Hunter. Una morte causata da un’overdose di potassio di cui sarà accusata l’infermiera Nic. Anche l’ospedale rischia di essere denunciato dalla famiglia della paziente deceduta, nel frattempo Bell continua a lottare per mandar via Claire e finalmente ci riesce, salendo al potere dell’ospedale.

Dove vedere la quarta puntata di The Resident? In tv o in streaming?

The Resident streaming | Quarta puntata | Dove vedere in tv

The Resident va in onda con la sua prima stagione su Rai 1. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky. può trovare The Resident anche al tasto 101.

La trama della quarta puntata di The Resident

The Resident streaming | Quarta puntata | Dove vedere in streaming

The Resident è disponibile in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione dell’utente che permette di usufruire gratuitamente (previa registrazione) i contenuti mandati in onda sui propri canali.

Se questa sera avete da fare e non potete seguire in diretta The Resident, potete recuperare le puntate andate in onda in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

Il cast della quarta puntata di The Resident

Non dovete fare altro che sintonizzarvi nel modo in cui vi abbiamo spiegato dalle ore 21:20 e gustarvi la quarta puntata di The Resident.