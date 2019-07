The Resident anticipazioni | Quarta puntata | Martedì 16 luglio 2019 | Rai 1

THE RESIDENT ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 luglio 2019, torna l’appuntamento con The Resident, la serie televisiva d’oltreoceano mandata in chiaro sulla Rai.

La prima stagione di The Resident racconta in prima serata del gruppo di medici che animano il Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta.

Vediamo insieme quali sono le anticipazioni delle nuove puntate in onda questa sera, martedì 17 luglio 2019, su Rai 1.

La trama della quarta puntata di The Resident

The Resident anticipazioni | Martedì 16 luglio | Quarta puntata

La quarta puntata che va in onda questa sera è composta da tre episodi. Il primo s’intitola “Fantasmi” è vede Conrad ancora turbato dalla morte di Lily Kendall e la sua distrazione mentre fa jogging gli costerà una caviglia slogata.



Nel secondo episodio di The Resident, intitolato “Tutta la colpa alle infermiere” vede Nic protagonista di un’indagine interna all’ospedale a causa della morte di Lily. Pare che la donna sia morta in seguito a un’overdose di potassio e Conrad, preoccupato, tenta di aiutarla. Peccato che sia stata proprio Lane Hunter a indicare Nic come una dei responsabili.

Come se non bastasse, la famiglia della Kendall vuole fare causa alla clinica. Anche il dottor Bell non se la passa alla grande: durante un delicato intervento, a causa di un incidente il paziente va a fuoco. Claire ne approfitta per discutere della faccenda con il consiglio, ma il primario di chirurgia si vendica facendola licenziare assumendo di conseguenza la direzione dell’ospedale.

Il cast della quarta puntata di The Resident

Nella terza puntata di The Resident, intitolata “Brutti risvegli e rapaci”, Bradley ha un grave infortunio e rischia la vita, così Devon e Cornad tentano il tutto per tutto pur di salvarlo. Inoltre c’è un nuovo arrivo in ospedale, si tratta del dottor AJ Austin, un cardiochirurgo abilissimo ma dal carattere complesso. Nel frattempo Nic continua a indagare sulle verità nascoste della dottoressa Hunter.

The Resident vi aspetta questa sera, martedì 16 luglio 2019, in prima serata (ore 21:25) su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming la quarta puntata di The Resident