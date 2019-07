Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle 13 di oggi, martedì 16 luglio, in un deposito di autodemolizione a Roma, in via Appia Nuova, zona Quarto Miglio. I testimoni hanno diffuso sui social foto e video del rogo.

Un’enorme nuvola di fumo nero si è propagata in tutto il territorio circostante ed è visibile anche dai quartieri vicini. I vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme che, al momento, stanno provocando anche problemi di traffico. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero andate a fuoco quattro vecchie automobili all’interno dello stabilimento. La via Appia è ancora aperta anche se ci sono rallentamenti.

Il comandante del VII gruppo della polizia locale, Roberto Stefano ha dichiarato che al momento l’incendio “non impone la chiusura della strada” e ha aggiunto l’invito a “guidare con prudenza”.

Non sono ancora state accertate le cause dell’incendio.