Come scaricare video YouTube | Download | Siti | Gratis | Guida

Come si fa a scaricare un video da YouTube? Tante volte ci siamo fatti questa domanda e tante volte non abbiamo trovato una risposta. In questo articolo abbiamo raccolto tutti i metodi possibili per sacaricare i video dalla famosa piattaforma in pochi minuti e senza difficoltà. Esistono diversi siti che offrono questo tipo di servizio, applicazioni per Android e iOS e comode estensioni da installare direttamente nel vostro browser. Ma vediamo tutto insieme:

Come scarire video da YouTube gratis con i servizi online

Il modo più rapido e semplice per scaricare i video è sicuramente quello di avvalersi di appositi siti web. Ce ne sono tantissimi. Per farlo è sufficiente copiare il link del video di YouTube che si intende scaricare e incollarlo direttamente nel box di conversione posto al centro della pagina web. Successivamente bisogna scegliere il formato del file da scaricare, la cartella di destinazione e premere sul tasto di Conversione per avviare il download.

Dopo pochi secondi il gioco sarà fatto e voi avrete sul vostro pc il video tanto desiderato.

Ma quali sono i migliori siti per scaricare video da YouTube? Di seguito l’elenco dei migliori siti web (gratis):

YOUT

Se cercate il modo più veloce per scaricare video da YouTube non potete affatto ignorare Yout. Questo comodo sito web offre un servizio di download davvero rapido e innovativo. Vi basterà eliminare il suffisso -ube dal link del video e premere invio per essere reindirizzati direttamente alla pagina principale. Vi facciamo un esempio.

SAVEFROM.NET

Utilizzarlo è semplice: copiate come al solito il link del video YouTube e incollatelo sopra la scritta “Just insert a link”. A destra troverete la voce “scarica pure i video nel browser”.

DOWNVIDS

Downvids è un sito web semplice da usare anche se con qualche pubblicità di troppo.

DOEWNLOADER ONLINE

Downloader online effettua le operazioni di download in pochi secondi, permette di ottenere video anche con qualità HD, è facile da usare e soprattutto è privo di fastidiose pubblicità.

VIDEO GRABBY

Una volta arrivati sulla pagina ufficiale vi troverete davanti a un’interfaccia identica a quella presente nell’immagine. Tutto ciò che dovrete fare sarà copiare il link del video su YouTube, incollarlo nell’apposito spazio colorato di bianco e fare clic su “Record Video”.

CLIPCONVERT

Questa pagina web permette di scegliere moltissime opzioni, come il formato video o la risoluzione e risulta quindi perfetta se volete ottenere risulti di buon livello.

Come scaricare video gratis da YouTube con le app

Su Android il download dei video da YouTube è vietato, perché viola le licenze. La situazione non migliora su iPhone e iPad: iOS non permette molta libertà in questo senso. Per scaricare video bisogna trovare degli stratagemmi…

Programmi per scaricare video da YouTube

Quali sono i programmi da istallare sul proprio pc per scaricare i video da YouTube? Eccone alcuni:

YOUTUBEBYCLICK

JDOWNLOADER

FREEYOUTUBEDOWNLOAD

4KVIDEODOWNLOADER

CLIPGRAB

