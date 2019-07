Mondiali Scherma 2019 | Budapest | Date | Programma | Calendario | Convocati | Streaming tv

Dal 15 al 23 luglio 2019 a Budapest vanno in scena i Campionati Mondiali di Scherma 2019, evento clou della stagione che assegnerà anche punti extra per il ranking che qualificherà ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

In pedana tutte e tre le armi: fioretto, sciabola e spada. Uno sport in cui l’Italia primeggia ormai da anni: in tutte le edizioni dei Mondiali disputate sono ben 102 gli ori portati a casa dagli azzurri (301 medaglie complessive).

Quali sono gli italiani in gara? Qual è il programma dei Mondiali di scherma? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Mondiali Scherma 2019 | Budapest | Convocati Italia

I commissari tecnici dell’Italia hanno confermato praticamente in blocco la nazionale che ha ben figurato ai recenti Campionati Europei. Presenti quindi tutti i protagonisti più attesi. Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri divisi per armi:

Fioretto maschile

Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo

Riserva in Italia: Edoardo Luperi

Fioretto femminile

Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Martina Batini

Sciabola maschile

Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele

Riserva in Italia: Dario Cavaliere

Sciabola femminile

Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

Riserva in Italia: Michela Battiston

Spada maschile

Gabriele Cimini, Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

Riserva in Italia: Federico Vismara (ind.), Davide Di Veroli (sq.)

Spada femminile

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio (solo ind.), Alice Clerici (solo sq.)

Riserva in Italia: Alice Clerici (ind.)

Mondiali Scherma 2019 | Budapest | Date | Programma | Calendario

Qual è il calendario del Mondiale? Le prime tre giornate saranno dedicate alle qualificazioni. Poi, a partire da giovedì 18 luglio, spazio alle prime finali (nello specifico spada donne e sciabola uomini). Il campionato si concluderà martedì 23 luglio con la sciabola donne e il fioretto uomini a squadre. Ma vediamo insieme il calendario completo con gli orari delle singole gare:

Lunedì 15 luglio

9.00 Spada femminile: qualificazioni

13.00 Sciabola maschile: qualificazioni

Martedì 16 luglio

9.00 Fioretto femminile: qualificazioni

13.00 Spada maschile: qualificazioni

Mercoledì 17 luglio

9.00 Fioretto maschile: qualificazioni

14.00 Sciabola femminile: qualificazioni

Mondiali Scherma 2019 | Giovedì 18 luglio

8.30 Spada femminile

10.00 Sciabola maschile

18.40 Finali

Venerdì 19 luglio

8.30 Spada maschile

10.00 Fioretto femminile

18.30 Finali

Sabato 20 luglio

8.30 Sciabola femminile individuale

9.40 Fioretto maschile individuale

9.40 Spada femminile a squadre: T.32-T.16

10.40 Sciabola maschile a squadre: T.32-T.16

18.00 Finali individuali

Mondiali Scherma 2019 | Domenica 21 luglio

8.30 Fioretto femminile a squadre: T.32-T.16

8.00 Spada maschile a squadre: T.32-T.16

10.00 Spada femminile a squadre: 1-8

10.50 Sciabola maschile a squadre: 1-8

16.00 Finali

Lunedì 22 luglio

8.30 Fioretto femminile a squadre: 1-8

9.40 Spada maschile a squadre: 1-8

9.40 Fioretto maschile a squadre: T.32-T.16

11.15 Sciabola femminile a squadre: T.32-T.16

16.00 Finali

Martedì 23 luglio

10.30 Sciabola femminile a squadre: 1-8

11.20 Fioretto maschile a squadre: 1-8

16.00 Finali

Mondiali Scherma 2019 | Budapest | Streaming e diretta tv

Tutte le semifinali e le finali delle gare individuali e a squadre saranno visibili in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai Sport e via satellite su Eurosport. I turni eliminatori saranno invece visibili su Youtube (canale ufficiale della Fie (Federazione internazionale scherma)).

Semifinali e finali saranno visibili in streaming sulla piattaforma gratuita (previa registrazione tramite mail o social network) RaiPlay.it e su Eurosport Player.