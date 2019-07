Djokovic Federer diretta live | Finale Wimbledon 2019 | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

DJOKOVIC FEDERER DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della finale di Wimbledon 2019 tra Novak Djokovic e Roger Federer, in programma oggi, domenica 14 luglio 2019, alle ore 15.

Alla finale assisterà anche la famiglia reale. Ci sarà la Regina? Quali membri della Royal Family siederà sul palco a loro dedicato a Wimbledon? Alle 15 la risposta.

Sale l’attesa per la finalissima, il campo centrale sarà – ovviamente – sold out. All’esterno continua la vendita illegale dei tagliandi con i bagarini che sono arrivati a chiedere 8 mila euro per un solo biglietto.

Ci siamo: Wimbledon è pronto ad accogliere Roger Federer e Novak Djokovic che alle ore 14 locali (le 15 in Italia) scenderanno in campo sul Centre Court (il campo principale) per l’attesissima 133esima finale nella storia dei Championships. Chi avrà la meglio? TPI seguirà la partita con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

Di seguito alcune statistiche sui due campioni che oggi si affronteranno in finale a Wimbledon 2019:

I due finalisti si sono affrontati ben 47 volte, con il bilancio di 25-22 in favore del serbo

In termini di numero di incontri giocati, si tratta della seconda rivalità più grande nell’era Open dopo quella tra lo spagnolo Rafael Nadal e lo stesso Djokovic

Federer e Djokovic hanno vinto complessivamente 35 dei 65 titoli del Grande Slam, venti per lo svizzero (record assoluto), quindici per il serbo

Federer non ha mai vinto uno Slam battendo Nadal e Djokovic in successione

Quando Federer ha battuto Nadal, lo svizzero ha poi sempre vinto il torneo

PRECEDENTI TOTALI: 25-22 Djokovic

SLAM: 9-6 Djokovic

FINALI: 12-6 Djokovic

FINALI SLAM: 3-1 Djokovic

ERBA: 2-1 Djokovic

Totale set: 70-67 Federer

Set decisivi: 13-5 Djokovic

Tie-break: 12-12

Tie-break decisivi: 3-0 Djokovic

Al meglio dei cinque set: 9-7 Djokovic

Partite finite al quinto: 3-0 Djokovic

Totale game: 694-689 Federer

Novak Djokovic e Roger Federer non si giocano solo la gloria, ma anche un ricchissimo montepremi. In palio 2.350.000 sterline per il primo classifica (1.175.000 per lo sconfitto in finale) e 2.000 punti Atp (1.200 per il finalista).

Chi è il favorito per la vittoria finale? I favori del pronostico e le indicazioni dei bookmaker danno il serbo nettamente avanti (1,55 la quota contro 2,40 di Federer). Djokovic ha raggiunto la finale senza troppi problemi, ha già battuto Federer in due finali di Wimbledon, ma non appare imbattibile come nel biennio 2014-2015 e Federer è assai più competitivo ora di 5 anni fa. Insomma tutto è in bilico, vedremo chi avrà la meglio.

Dove vedere la finale tra Djokovic e Federer in tv o live streaming? La finale di Wimbledon 2019 andrà in onda su SKY SPORT UNO (canale 251) a partire dalle ore 15. Una partita da non perdere per tutti gli appassionati.

La partita e gli approfondimenti saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGO che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite tablet, smartphone e pc.

