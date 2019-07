Serena Williams Halep Wimbledon 2019 risultato | Finale femminile | Chi ha vinto | Vincitore | Oggi | 13 luglio

WILLIAMS HALEP FINALE WIMBLEDON 2019 RISULTATO – Una finale inedita quella tra Serena Williams, una delle giocatrici di tennis più forti della storia, e Simona Halep, con un solo Slam in bacheca. Sul centrale di Wimbledon, il torneo più prestigioso al mondo, è andata in scena la finale Williams Halep. Ecco chi ha vinto.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

Serena Williams Halep Wimbledon 2019 risultato | La partita

A vincere la finale del torneo femminile di Wimbledon 2019 è Simona Halep con il risultato di 6-2, 6-2. Un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta, come anche l’andamento del match: la Williams non era proprio in forma e con oggi può dire addio al record dei 24 tornei del Grande Slam.

Williams Halep finale Wimbledon 2019 risultato | Statistiche

La Halep da pronostico aveva poche chance oggi nella finale femminile di Wimbledon 2019: contro Serena Williams ha infatti perso in 9 precedenti su 10, l’ultima agli Australian Open di quest’anno.

Un divario netto se si pensa che l’americana era alla ricerca del suo 24esimo Slam vinto, la Halep del secondo. Vediamo come le due giocatrici hanno raggiunto questa finale. La Helep negli ottavi ha messo fine alla favola della giovanissima Cori Gauff con il netto punteggio di 6-3 6-3.

Ai quarti la rumena ha battuto la cinese Shuai Zhang con il punteggio di 7-6 (4), 6-1 qualificandosi per la semifinale dove ha battuto con un secco 6-1 6-3 Elina Svitolina.

Serena Williams invece in semifinale ha travolto la ceca Barbora Strycova con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 59 minuti di gioco, dimostrando ancora una volta tutta la sua forza nonostante i quasi 38 anni d’età.

In questa finale di Wimbledon 2019 Serena cercava la 99esima partita vinta nel torneo londinese, Simona invece la 24esima. Domani alle 15 sempre sul centrale l’ultimo atto di questa edizione, con la finale maschile tra Federer e Djokovic.

