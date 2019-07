Ciao Darwin 7 streaming | 13 luglio 2019 | Dove vedere in tv | Diretta | Canale 5

CIAO DARWIN 7 STREAMING – 13 LUGLIO 2019 – Questa sera, sabato 13 luglio 2019, Canale 5 propone un nuova replica di Ciao Darwin 7. Si tratta della quinta puntata della settima stagione del fortunato programma che Mediaset ha voluto riproporre al suo pubblico estivo cavalcando l’onda del successo dell’ultimissima edizione, l’ottava.

Questa sera la puntata vedrà protagoniste due squadre: io sò io vs noi non semo, capitanate rispettivamente da Daniela Del Secco marchesa d’Aragona e da Manuela Villa. Giornalista e professoressa la prima e cantante, scrittrice e attrice la seconda, le due caposquadra accompagneranno le due categorie umane opposte nelle diverse sfide dello show antropologico più amato dagli italiani. A scendere le scale come Madre Natura durante la replica di questa sera sarà Kristyna Teimerova, una modella della Repubblica Ceca che, però, il giorno della prima messa in onda era stata molto criticata dal pubblico per

Ma dove vedere la puntata di Ciao Darwin 7 in replica questa sera?

Ciao Darwin 7 streaming | Dove vedere in tv | 12 luglio 2019

Ciao Darwin 7 va in onda fedelmente su Canale 5 anche questa sera, sabato 12 luglio 2019. La replica è disponibile dalle 21:25 sul canale ammiraglio di Mediaset, che trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Ciao Darwin 7 streaming | Dove vedere in diretta | 12 luglio 2019

Chi invece questa sera vuole seguire in diretta streaming la replica di Ciao Darwin 7 può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma che permette di seguire live quello che viene trasmesso sul canale televisivo. Accedendo tramite pc, smartphone e tablet alla piattaforma, potrete selezionare il programma di vostro interesse e seguirlo in diretta.

Tutto quello che dovete fare è registrarvi, tramite Facebook o email. Chi invece questa sera ha già preso impegni e non può seguire la diretta streaming, può recuperare la puntata di Ciao Darwin 7 anche dopo la messa in onda grazie alla funzione on demand della piattaforma.