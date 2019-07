Francia, i Gilet neri occupano il Pantheon a Parigi | VIDEO

Gilet neri Francia, i Gilets Noirs occupano il Pantheon a Parigi | VIDEO

GILET NERI FRANCIA PANTHEON – Continuano in Francia le proteste dei cosiddetti Gilet Neri, i Gilets Noirs, che dopo i blocchi di ieri, giovedì 11 luglio 2019, dei terminal Air France all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, da cui partono i rimpatri dei migranti, oggi hanno occupato il Pantheon, uno dei monumenti simbolo nel cuore della capitale.

L’azione dei Gilet neri nasce per denunciare le condizioni disastrose in cui “immigrati, abitanti dei luoghi insalubri e affittuari della strada” sono costretti a vivere e il costante stato di repressione cui sono soggetti. Le rivendicazioni della protesta sono cade e documenti. Alcune immagini video dell’occupazione del Pantheon sono state diffuse in rete da Global Project e diversi account social .

“Siamo venuti sulla tomba dei vostri grandi uomini”, ha dichiarato oggi il collettivo La Chapelle Debout “a denunciare le vostre profanazioni”. Lontani i tempi di “liberté, égalité, fraternité”, continuano i manifestanti: “Siamo venuti a dire che il motto francese per gli stranieri è ‘umiliazione, sfruttamento e deportazione'”.

Gilet neri Francia: foto e video dal Pantheon

La diffusione delle immagini, foto e video, dell’occupazione del Pantheon, sono partite dagli account dei comitati del movimento.

Ad esempio dalle pagine Twitter di @MigrantChapelle e @chapelledebout. hanno caricato anche le immagini degli interventi dei manifestanti dal microfono.

All’occupazione hanno partecipato centinaia di manifestanti.