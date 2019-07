Torino giornalista picchiati polizia | La vicenda | La protesta e gli incendi nel Cpr | Cosa sono i Cpr

Torino giornalista picchiati polizia | Il giornalista torinese Roberto Chiazza è stato picchiato dalla polizia mentre tentava di filmare con una telecamera il presidio di solidarietà organizzato l’8 luglio da alcuni attivisti nei dintorni del Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri. Il presidio si è tenuto dopo che gli attivisti hanno appreso della morte di un 32enne del Bengala, all’interno della struttura. La protesta si è svolta parallelamente alla rivolta dei migranti interna al Cpr. Alla notizia della morte dell’uomo i compagni si sono ribellati, provocando piccoli incendi all’interno dell’edificio.

Ad un certo punto nel video (minuto 0:58) si vedono gli attacchi della polizia nei confronti di alcuni manifestanti inermi. Senza aver ricevuto alcuna provocazione fisica, la polizia si dirige correndo verso i due ragazzi e li manganella con violenza. Il tutto viene ripreso dalla telecamera di Chiazza ma appena gli agenti se ne accorgono tornano indietro e cercano di strappargli il telefono.

L’intervista al giornalista picchiato dalla polizia

A questo punto il video si interrompe bruscamente: “Un agente mi ha dato una manata in faccia, un calcio a una mano e poi ha colpito la macchina fotografica danneggiando il motore della messa a fuoco automatica”, dichiara il giornalista a Fanpage. Il reporter si era palesato alle forze di polizia prima dell’inizio del presidio e inizialmente la situazione sembrava tranquilla.

“I manifestanti stavano urlando degli slogan di solidarietà con i migranti all’interno del CPR. Frasi contro il razzismo e per la loro liberazione, niente di violento – prosegue – Dopo mezz’ora il presidio si è spostato da corso Brunelleschia via Monginevro e io l’ho seguito. Come si può vedere dal video, ero accanto al cordone delle forze dell’ordine”.

Il presidio stava defluendo e si era svolto in maniera pacifica ma l’ordine di caricare arriva lo stesso: “Non c’erano stati né scontri né violenze, solo slogan. All’improvviso un poliziotto ha dato l’ordine di caricare a freddo. Ho iniziato a registrare. Ho ripreso il momento in cui gli agenti manganellavano un ragazzo in bicicletta e un altro con le mani alzate, inerme”.

Poco dopo hanno iniziato a colpire anche lui. Oltre alle percosse, gli è stata rotta anche la macchina fotografica: “Un danno importante, soprattutto per chi come me lavora usando una macchina fotografica. Per fortuna un gruppo di ragazzi torinesi ha già organizzato una cena per aiutarmi nel pagamento della riparazione. Come se non bastasse la polizia mi ha intimato di sparire. Sono molto amareggiato”.

La sua percezione è che l’intervento della polizia fosse immotivato: “Non stavano intervenendo per risolvere una situazione di pericolo, ma parevano quasi mossi da motivazioni “personali”. Erano carichi di rabbia”.

Il racconto del giornalista prosegue: “Mi è stato riferito, ma non l’ho visto personalmente, che uno di loro a un certo punto ha lasciato il manganello e ha sfidato i manifestanti a mani nude, mostrando i pugni. È assurdo. Quelle persone stavano protestando per una tragedia che si era consumata poche ore prima, con un ragazzo morto in circostanze non chiare”.

Cosa è successo nel Cpr di Torino

Tutto è iniziato quando l’8 luglio il corpo di un ragazzo di 32 anni è stato ritrovato in una stanza dell’infermeria dentro il Cpr di via Santa Maria Mazzarello, a Torino. Il medico legale intervenuto sul posto ha dichiarato che si trattava di una morte per cause naturali.

Gli attivisti di LasciateCIEntrare il giorno stesso hanno pubblicato sulla loro pagina la lettera inviata da un ospite del Cpr alla Procura di Torino il 25 giugno. Nella lettera (qui il testo integrale) si denuncia il caso di un ragazzo bengalese, vittima di stupro, che sarebbe stato portato in isolamento dopo la denuncia dei compagni.

La dichiarazione del consigliere regionale

Anche Marco Grimaldi, Consigliere regionale del Piemonte di Leu ha commentato indignato la notizia: “Siamo certi che la magistratura abbia già aperto un’indagine e che presto anche altre istituzioni chiederanno di conoscere la verità sul caso. Ancora non sappiamo come il giovane sia morto, ma sappiamo da tempo che in queste terre di nessuno sottratte al controllo, alla trasparenza e alla tutela dei più elementari diritti umani, far sentire la voce di chi è detenuto è praticamente impossibile”.

I Centri di permanenza per i rimpatri sono strutture destinate alla detenzione amministrativa di cittadini che non provengono da paesi dell’Unione europea. Qui vengono chiuse le persone fermate dalle forze dell’ordine perché irregolarmente presenti sul territorio italiano. Rimangono nella struttura per un tempo variabile in attesa di essere identificati e rimpatriati.

Qui abbiamo raccontato la vicenda del 32enne morto nel Cpr di Torino

Cosa sono i Cpr, Centri di permanenza per i rimpatri