SuperQuark 2019 streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Piero Angela | Rai 1 | Terza puntata | 10 luglio | Stasera

SUPERQUARK 2019 STREAMING TERZA PUNTATA – Stasera va in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata di SuperQuark 2019, la trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Piero Angela. Il programma, grazie anche agli ottimi ascolti, è ormai un appuntamento fisso del palinsesto estivo di Rai 1.

Anche nella puntata di stasera vedremo molti interessanti servizi, oltre alle consuete rubriche. In apertura un nuovo documentario della BBC, dedicato questa volta ai leoni. Vedremo in particolare come le leonesse, una volta rimaste sole, difendono i loro cuccioli.

E ancora un interessante viaggio al Museo Egizio di Torino, per scoprire l’archeologia invisibile. Spazio poi alle Olimpiadi di Tokyo: vedremo come gli atleti italiani si stanno preparando per l’importante appuntamento dell’anno prossimo.

E ancora gli incendi e la zanzara tigre, che ogni anno ci leva il sonno durante l’estate. Tornano poi le immancabili rubriche, come quella di storia con il professor Barbero, sugli italiani imprigionati in Russia durante la Prima guerra mondiale.

La dottoressa Bernardi, invece, ci parlerà delle proprietà delle proprietà dell’olio d’oliva e ci svelerà se davvero l’uovo è un nemico per chi soffre di colesterolo alto.

Ma come fare per vedere SuperQuark 2019 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

SuperQuark 2019 streaming terza puntata | Dove vedere in tv

SuperQuark è il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela che ci accompagna anche in questa estate in prima serata con una nuova edizione. La terza puntata va in onda stasera, mercoledì 10 luglio 2019, dalle 21.25 su Rai 1. Basta sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD. Gli abbonati Sky possono invece collegarsi al tasto 101 del proprio decoder.

SuperQuark 2019 streaming terza puntata | Dove vedere in diretta streaming

Se non siete a casa e non volete perdervi neppure un servizio della terza puntata di SuperQuark, nessun problema. Potete utilizzare la app gratuita RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet. Basterà accede loggandosi con una mail o con le proprie credenziali Facebook e potrete seguire in diretta le trasmissioni di tutti i canali Rai, compreso SuperQuark.

Se invece volete recuperare gli episodi di SuperQuark in un secondo momento, potete farlo sempre tramite Rai Play grazie alla funzione on demand.