Superquark 2019 anticipazioni | Puntata 10 luglio | Stasera | Rai 1 | Terza puntata | Piero Angela | Alberto | Servizi

SUPERQUARK 2019 ANTICIPAZIONI 10 LUGLIO – Torna stasera, mercoledì 10 luglio 2019, Superquark, la trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Piero Angela. Come sempre tanti servizi, documentari e approfondimenti, curanti anche da Alberto Angela, oltre alle immancabili rubriche con gli ospiti in studio. Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su SuperQuark 2019

Superquark 2019 anticipazioni puntata 10 luglio

La scienza torna protagonista in questa terza puntata di Superquark, la trasmissione condotta da Piero Angela. Come nei precedenti appuntamenti di questa nuova edizione, anche oggi vedremo un interessante documentario prodotto dalla BBC, dedicato questa sera ai leoni.

In particolare vedremo il comportamento di due leonesse le quali, rimaste sole, devono proteggere otto cuccioli da tutti i pericoli che la natura pone loro davanti. Tra i servizi di questa puntata, anche uno molto interessanti sulle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dove vedere la terza puntata di SuperQuark in streaming

Superquark mostrerà tutta la fase di preparazione e allenamento degli atleti italiani, che rappresenteranno il nostro Paese il prossimo anno. La puntata di stasera prosegue poi con un affascinante visita al Museo Egizio di Torino, alla scoperta dell’archeologia invisibile.

La carriera completa di Piero Angela

Non solo scienza. Uno dei temi cari a Superquark è infatti da sempre anche la tecnologia: vedremo come le forze dell’ordine utilizzano questi strumenti per catturare i ladri o risolvere i casi più difficili.

E ancora gli incendi, così frequenti in estate e dell’immancabile zanzara tigre, che come ogni anno disturba il sonno di molti italiani. Infine spazio alle consuete rubriche: In Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero si analizzerà il caso dei tanti italiani imprigionati in Russia durate la Prima guerra mondiale.

Per la rubrica Scienza in cucina, invece, con la dottoressa Bernardi, scopriremo le proprietà dell’olio d’oliva e troveremo risposta a un comune interrogativo: l’uovo fa male per il colesterolo? In studio anche il professor Enrico Giovannini, noto economista e statistico, per parlare di ambiente.

Appuntamento dunque stasera 10 luglio 2019 con la terza puntata di Superquark, in onda in prima serata su Rai 1 dalle 21.25.

SuperQuark 2019 | Sigla

La sigla storica di SuperQuark è uno degli elementi che da decenni contraddistinguono il programma di Rai 1. Si tratta dell’Aria sulla Quarta Corda di Bach, reinterpretata però dagli Swingle Singers.