Battiti Live 2019 streaming | Dove vedere in tv | On demand | Italia 1 | Radionorba

BATTITI LIVE 2019 STREAMING – Torna su Italia 1 la grande musica dell’estate di Battiti Live, la kermesse organizzata da Radionorba. Tutti i più grandi cantanti dell’estate si alternano nel corso delle cinque tappe del tour nei posti più belli del Sud Italia. Oltre 70 artisti che hanno realizzato i brani più in voga dell’estate, da Irama a Mahmood, da Levante a Il volo.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Le cinque tappe prevedono concerti a Vieste il 30 giugno, a Brindisi il 7 luglio, il 14 luglio il tour si sposta a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari per il gran finale. Cinque eventi musicali che vengono proposti in differita su Italia 1 in prima serata. La prima tappa, quella di Vieste, viene trasmessa sulla rete Mediaset il 10 luglio 2019 a partire dalle 21.15.

In tutte le tappe del tour di Battiti Live 2019 ospite fisso è Gabry Ponte, il famoso dj che mixerà tutta la musica per regalare anche al pubblico da casa una serata tutta da ballare.

Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming Battiti Live 2019? Ecco tutte le informazioni.

Battiti Live 2019 | Streaming

Come fare per vedere Battiti Live in diretta tv e in streaming? Semplicissimo. Tutte le cinque tappe del tour 2019 sono trasmesse in differita da Italia 1. La prima, quella di Vieste, è stata registrata il 30 giugno e viene trasmessa su Italia 1 dalle 21.15 il 10 luglio 2019.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky la serie è visibile al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, smartphone o tablet e potete seguire in diretta streaming la grande musica di Battiti Live usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.

Non solo. Potrete vedere le immagini dello show in qualsiasi momento anche su radionorba.it.