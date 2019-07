Tutta colpa del vulcano film | Trama | Cast | Streaming | Storia vera

TUTTA COLPA DEL VULCANO FILM – Tutta colpa del vulcano è un film francese (intitolato in lingua originale Eyjafjallajökull) del 2013 diretto da Alexandre Coffre, lo stesso regista che ha diretto “Un amico molto speciale”.

Il film è una commedia che si rifà a una storia realmente accaduta. Nel 2019, l’eruzione di un vulcano in Islanda aveva provocato un’enorme quantità di cenere che aveva paralizzato il traffico aereo in Europa per motivi di sicurezza.

Di cosa parla il film? E chi fa parte del cast?

Tutta colpa del vulcano film | Trama

Alain e Valerie hanno divorziato, ma continuano ad essere in conflitto. La figlia Cecile decide di sposarsi in un piccolo villaggio della Grecia e i due ex coniugi, ignari, s’imbarcano sullo stesso aereo per prendere parte al lieto evento.

Poco prima di decollare, il comandante annuncia l’interruzione di tutte le attività aeree sui cieli europei a causa dell’eruzione dell’Eyjafjallajökull in Islanda.

A quel punto, escludendo i voli, Alain noleggia una macchina mentre l’ex moglie Valerie opta per un autobus, per poi cambiare repentinamente idea e raggiungerlo.

I due ex attraversano l’Europa in macchina, passando dalla Germania all’Austria, Slovenia, Croazia e Albania per poi arrivare a Corfù. Un viaggio intenso che li vedrà ben presto diventare dei fuorilegge.

Tutta colpa del vulcano film | Cast

Chi fa parte del cast di Tutta colpa del vulcano? Abbiamo i protagonisti Dany Boon e Valérie Bonneton che interpretano rispettivamente Alain e Valerie. Boon ha recitato in diverse pellicole come “Murder Mystery” e “Benvenuti al Sud”, la Bonneton ha recitato in “Piccole bugie tra amici”, “L’amore inatteso” e “Benvenuti… ma non troppo”.

Inoltre nel cast di Tutta colpa del vulcano vediamo Denis Ménochet, Albert Delpy e Bérangère McNeese.

Tutta colpa del vulcano film | Streaming

Dove vedere Tutta colpa del vulcano? Il film francese viene trasmesso in televisione in prima serata martedì 9 luglio 2019 alle ore 21:20 su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire Tutta colpa del vulcano in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.