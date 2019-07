Tour de France 2019 quarta tappa | Oggi 9 luglio | Presentazione | Altimetria

Oggi, martedì 9 luglio 2019, si corre la quarta tappa del Tour de France, una delle corse a tappe più importanti al mondo. Tantissimi i campioni in gara alla ricerca della maglia gialla. Ecco la presentazione della quarta tappa, in programma oggi:

PRESENTAZIONE TAPPA

La quarta tappa al via oggi, 9 luglio, vede i corridori partire da Reims ed arrivare a Nancy: 215 chilometri. La più classica delle giornate di trasferimento con un tracciato completamente pianeggiante fino all’inevitabile arrivo in volata. Le squadre più attrezzate non dovrebbero avere alcuna difficoltà a tenere sotto controllo la situazione e mettere gli uomini di punta nella migliore posizione. Chi vincerà lo sprint?

Ecco l’altimetria della quarta tappa del Tour de France 2019:

Quali sono gli italiani che partecipano alla corsa? Ecco l’elenco completo:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

