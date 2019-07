Tour de France 2019 classifica generale | Oggi 9 luglio | Quarta tappa | Maglia gialla

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Eccola nel dettaglio dopo la quarta tappa di oggi, martedì 9 luglio 2019:

Tour de France 2019 classifica | Dopo la quarta tappa | Aggiornata oggi | 9 luglio

1 ALAPHILIPPE 14h 41′ 39”

2 Van Aert 20”

3 Kruijswijk 25”

4 Bennett 25”

5 Matthews 40”

6 Bernal 40”

7 Thomas 45”

8 Enric 46”

9 VannAvermaet 51”

10 Woods 51”

LA CLASSIFICA DELLA QUARTA (4) TAPPA

1 VIVIANI Elia Deceuninck – Quick Step 120 100 5:09:20

2 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 50 70 ,,

3 EWAN Caleb Lotto Soudal 25 50 ,,

4 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 15 40 ,,

5 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 5 32 ,,

6 TEUNISSEN Mike Team Jumbo-Visma 26 ,,

7 NIZZOLO Giacomo Team Dimension Data 22 ,,

8 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 18 ,,

9 MATTHEWS Michael Team Sunweb 14 ,,

10 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 10 ,,

