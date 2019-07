Offerte Tim | Promozioni mobile | Internet | Ricaricabile | Luglio 2019

Anche per il mese di luglio 2019 la Tim ha previsto diverse offerte per i suoi clienti vecchi e nuovi. Se siamo dei clienti affezionati o siamo interessati a passare a questo gestore telefonico – il primo in Italia di telefonia – ci attendono alcune interessanti promozioni.

Quali sono le migliori offerte Tim per luglio 2019? Eccole nel dettaglio:

Offerte Tim | TIM 7 Extra Go New | Promozioni | Luglio 2019

Questa offerta fornisce al cliente che l’attiva sia minuti sia SMS illimitati. A ciò, occorre aggiungere anche 30 Gigabyte di dati internet in velocità 4G. L’offerta è dedicata a tutti coloro che passano a TIM da un operatore virtuale, escludendo però coloro che appartengono a compagnie come Ho.Mobile, Kena Mobile e Lyca Mobile.

Costo mensile: 7 euro.

Offerte Tim | TIM Special X Te | Promozioni | Luglio 2019

L’offerta TIM Special X Te è dedicata a coloro che sono già clienti di un operatore virtuale, tranne coloro che al momento si affidano a Kena Mobile. La tariffa include 50 Gigabyte di dati internet in velocità 4G oltre a minuti ed SMS illimitati verso numeri nazionali.

Costo mensile: 9,99 euro.

Offerte Tim | TIM Advance 4.5G | Promozioni | Luglio 2019

Chi cerca una maggiore quantità di dati internet può affidarsi invece a TIM Advance 4.5G. Il piano tariffario include minuti ed SMS illimitati e due diverse opzioni di dati internet. Se si sceglie l’addebito su carta di credito o conto corrente si potranno ricevere 40 GB di dati; se si opta per il credito ricaricabile si otterranno 20 GB. In entrambi casi si usufruirà di velocità 4.5G.

Costo mensile: 19,99 euro.

Offerte Tim | TIM Young senza limiti Top Edition | Promozioni | Luglio 2019

L’offerta TIM Young senza limiti Top Edition può essere attivata solo da chi ha meno di 30 anni. Chi attiva questa tariffa può usufruire di 30 Gigabyte di dati internet, minuti ed SMS illimitati.

Costo mensile: 15 euro.

Offerte Tim | TIM 60+ senza limiti | Promozioni | Luglio 2019

Chi ha più di 60 anni può richiedere la speciale promozione TIM 60+ senza limiti. La tariffa include: minuti illimitati, 4 GB in velocità 4G e internet senza limiti per quanto riguarda le app di chat e messaggistica.

Costo mensile: 13 euro.

Offerte Tim | TIM Advance 5G | Promozioni | Luglio 2019

Chi ama la tecnologia all’avanguardia può puntare su TIM Advance 5G. Si tratta di un’offerta che implementa per la prima volta la velocità 5G per quanto riguarda i dati internet. Include 50 Gigabyte di dati alla massima velocità presente in Italia e minuti ed SMS illimitati verso numeri nazionali. Sono poi inclusi 12 GB di roaming all’interno dell’UE.

Costo mensile: 29,99 euro.

