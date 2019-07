Tour de France 2019 risultato terza tappa | Vincitore | Chi ha vinto | Oggi 7 luglio

TOUR DE FRANCE 2019 RISULTATO SECONDA TAPPA – La terza tappa del Tour de France 2019 è stata vinta da Julian Alaphilippe. Trionfo entusiasmante per il francese che arriva al traguardo in solitaria. Matthews chiude al secondo posto.

Per il francese questa terza tappa del Tour de France è davvero indimenticabile: ha conquistato infatti sia la tappa che l’ambita maglia gialla, diventando il nuovo leader della classifica generale.

Per Alaphilippe decisiva l’ultima salita di questa tappa, in cui è riuscito a togliersi dalla ruota Bernal. Una vittoria doppia fondamentale nella prima tappa che si correva in Francia, dopo le prime due in Belgio.

Staccata così la maglia gialla Teunissen.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Tour de France 2019 risultato terza tappa | Classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA TERZA TAPPA

1 JULIAN ALAPHILIPPE

2 MICHAEL MATTHEWS

3 JASPER STUYVEN

4 GREG VAN AVERMAET

5 PETER SAGAN

6 MATTEO TRENTIN

7 SONNY COLBRELLI

8 XANDRO MEURISSE

9 WOUT VAN AERT

10 THIBAUT PINOT

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TERZA TAPPA

1 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09H 32′ 19” – B : 15” –

2 WOUT VAN AERT 88 TEAM JUMBO – VISMA 09H 32′ 39” + 00H 00′ 20” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 09H 32′ 44” + 00H 00′ 25” – –

4 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 09H 32′ 44” + 00H 00′ 25” – –

5 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 09H 32′ 59” + 00H 00′ 40” B : 6” –

6 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 09H 32′ 59” + 00H 00′ 40” – –

7 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 09H 33′ 04” + 00H 00′ 45” – –

8 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09H 33′ 05” + 00H 00′ 46” – –

9 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 09H 33′ 10” + 00H 00′ 51” – –

10 WILCO KELDERMAN 146 TEAM SUNWEB 09H 33′ 10” + 00H 00′ 51” – –

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2019

DOVE VEDERE LE TAPPE DEL TOUR