Quella di Andrea e Jessica a Temptation Island sarebbe tutta una farsa. O, per lo meno, queste sono le voci che circolano insistenti.

I due sin da subito hanno scaldato l’atmosfera del programma di Canale 5: avrebbero dovuto sposarsi e invece sono sull’isola a mettere alla prova il loro amore, lei sin da subito ha dimenticato lui per il tentatore-belloccio di turno e lui si strugge per lei.

È stato Dagospia a sollevare la questione, denunciando il fatto che i due stessero palesemente fingendo: si tratterebbe di una farsa per fare un po’ di soldi, dice Dagospia. In più, i due sarebbero stati avvistati fuori dal programma, insieme. Dunque qualcosa proprio non tornerebbe secondo Dagospia.

A replicare, però, sono i diretti interessati. Su Instagram Jessica cerca di far chiarezza sulla presunta farsa che con Andrea avrebbe messo in scena a Temptation Island: “Stanno scrivendo tante cose su me e Andrea, su come sarebbe andata nel programma. Sostengono di averci visti mano nella mano in pizzeria, che la nostra sia tutta una farsa, che noi ci eravamo messi d’accordo e tante altre cose”.

E continua: “Quello che voglio sottolineare con questo post è che tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità. Non posso darvi anticipazioni su come è andata tra di noi, ma si capirà tutto con l’andare avanti del programma. Al di là di questo torno a ripetere che quello che stanno dicendo non corrisponde assolutamente a verità!”.

Ma anche l’ex (?) fidanzato dice la sua sulla presunta farsa che con Jessica avrebbe inscenato a Temptation Island. “Ciao a tutti in questi giorni stanno scrivendo tante cose su me e Jessica. Sostengono di averci visto a Padova ieri sera mano nella mano, quando invece ieri sera io ero fuori a cena con dei miei amici e tra questi c’era anche una dipendente del mio amico”.

“Per chi avesse insinuato che fosse Jessica ha sbagliato in pieno. Che si esca insieme o separati le coppie non possono farsi vedere insieme fino alla fine del programma per non dare anticipazioni. E poi vi assicuro che nessuno dei due si era messo d’accordo, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar. Non dovete trarre conclusioni affrettate e oltretutto sbagliate, basate sul nulla. Non posso darvi anticipazioni su come è andata a finire, si capirà tutto con l’andare avanti con il programma, a io sono una persona onesta e quelle cose che leggete sono totalmente false inventate e poco rispettose dell’esperienza vissuta”, spiega il fidanzato.

Ma a intervenire nella discussione è anche il presentatore Filippo Bisciglia, che pubblica una storia su Instagram e cerca di mettere un punto alla polemica: “È tutto molto semplice… Basta avere fiducia in ‘noi’ nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate così tanto affetto. #chiacchiere”.