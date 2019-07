Tutti conoscono i benefici del mare e della spiaggia.

Quando arriva l’estate e riusciamo a raggiungere le nostre mete preferite per stenderci in spiaggia a prendere il sole, il nostro corpo cambia. Con la dovuta protezione, la pelle si colora, diventa dorata, ci dona una luce diversa e fa sentire più belli e tonici.

E così il mare e l’acqua salata: nuotare o semplicemente stare a mollo nell’acqua ci fa rilassare e sentire bene. E ancora, fare sport sul bagnasciuga migliora l’umore, o stare stesi sotto l’ombrellone ci dona il piacere che non riusciamo a trovare durante il resto dell’anno.

Ma trascorrere del tempo a mare è un’esperienza unica non solo per il piacere di rilassarsi in spiaggia. Ci sono dei veri e propri benefici per la nostra salute mentale e fisica. Il sale, la salsedine e lo iodio possono curare malattie e risparmiarci medicine, diete o visite mediche.

Estate in spiaggia | Tutti i benefici del mare

I benefici del mare e della spiaggia che molti ignorano sono quelli legati al respiro. L’aria iodata attraversa i polmoni e sulla spiaggia la respirazione migliora.

L’acqua marina contiene molti sali minerali e quindi favorisce l’eliminazione, attraverso la pelle, dei liquidi accumulati nei tessuti. È dunque un toccasana per combattere la ritenzione idrica e la cellulite.

Respirare l’aria iodata e stare al mare accelera il metabolismo. Il corpo brucia più velocemente i grassi, e ci aiuta a combattere i chili di troppo.

Il mare rinforza il sistema circolatorio: grazie alla pressione dell’acqua, della temperatura e del moto ondoso, la circolazione viene riattivata naturalmente.

Il nuoto rilassa i muscoli e regala flessibilità alle articolazioni bloccate da artrite e artrosi. Nuotare migliora il tono muscolare.

Inoltre, l’acqua del mare aiuta intestino e reni, depurando così tutto l’organismo.

L’acqua del mare aiuta a combattere acne e punti neri, purifica la pelle rendendola più liscia ed elastica. Aiuta a combattere anche malattie croniche dell’epidermide. Insomma, stare a mare fa bene alla pelle.

Per chi soffre di ipo o ipertiroidismo l’aria di mare è un toccasana: lo iodio aiuta a regolarizzare la tiroide e a farla funzionare meglio. Fa bene alla tiroide.

