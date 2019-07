Fast and Furious, alcune curiosità sul primo capitolo della celebre saga

Fast and Furious film | Curiosità | Paul Walker | Capitoli | Saga

FAST AND FURIOUS FILM – Chi è appassionato d’auto da corsa non potrebbe mai dimenticare Fast and Furious, la celebre saga cinematografica basata sulle corse d’auto. Attualmente, si contano nove capitoli ma soltanto i primi sette avevano come protagonisti due personaggi: Domenic Toretto e Brian O’Conner, interpretati rispettivamente da Vin Diesel e Paul Walker.

In seguito alla morte improvvisa di quest’ultimo, il personaggio di O’Conner è stato eliminato necessariamente dalla saga a partire dall’ottavo film, lasciando a Toretto l’intero trono.

Tutto ha avuto origine nel 2001, quando è stato portato al cinema il primo capitolo di Fast and Furious.

Brian O’Conner, un poliziotto di Los Angeles, s’infiltra in una banda di gare clandestine il cui leader è Dominic Toretto, noto criminale.

Brian conquista facilmente la sua fiducia e anche della sorella, Mia. La banda deve rapinare un camion per sostenere i costi dei pezzi di ricambio delle automobili da corsa, così O’Conner dovrà riuscire a sabotare l’impresa dall’interno ma qualcosa va per il verso storto e Brian si ritroverà a salvare la pelle della banda e a passare dall’altro lato della legge, divenendo un ricercato.

Fast and Furious film | Curiosità

Qualche curiosità sul primo film da cui tutto ebbe inizio? In primis, le due protagoniste femminili (Michelle Rodriguez e Jordana Brewster) non avevano ancora la patente fino a pochi mesi prima delle riprese, ma hanno rimediato in tempo.

Il ruolo di Brian O’Conner fu affidato a Paul Walker (che ha ottenuto la fama internazionale con questo ruolo), ma furono presi in considerazione altri grandi attori come Christian Bale, Mark Wahlberg e persino Eminem. E fu proprio Paul Walker a mettere a disposizione la sua preziosa Nissan Skyline GT-R R34 argento e blu per le riprese di Fast and Furious 2.

Per le riprese del primo film, sono state utilizzate oltre 1500 macchine e la maggior parte guidate da piloti professionisti.

Fast and Furious va in replica su Italia 1 lunedì 8 luglio 2019 alle ore 21:20.