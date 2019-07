Un passo dal cielo 4 streaming | Diretta tv | Dove vedere la fiction

Dove vedere in diretta tv e in streaming Un passo dal cielo 4? Come confermato dagli spot pubblicitari in onda in questi giorni, oggi, domenica 7 luglio 2019, ricominciano le puntate della celebre fiction con protagonista Daniele Liotti.

Quella che va in onda da questa sera è la quarta stagione di Un passo dal cielo. Non si tratta, dunque, di puntate inedite, ma delle repliche dell’ultima stagione trasmessa da Rai 1, nel 2017. In attesa delle nuove puntate, che potrebbero arrivare nel prossimo autunno, gli spettatori possono dunque rinfrescarsi la memoria.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 4

Ed è a questo punto che torniamo alla domanda di partenza. Dove vedere Un passo dal cielo 4? In chiaro o in streaming? Di seguito, tutte le risposte.

Dove vedere Un passo dal cielo 4 in tv

Un passo dal cielo 4 va in onda ogni domenica, a partire dal 7 luglio 2019, in prima serata su Rai 1. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.25 sulla prima rete nazionale.

Per vedere la fiction con Daniele Liotti, dunque, vi basta andare sul canale 1 (o 501, in HD) del vostro digitale terrestre. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, è anche possibile vedere le puntate di Un passo dal cielo 4 anche sul canale 101 del vostro telecomando.

La trama della quarta stagione di Un passo dal cielo

Dove vedere Un passo dal cielo 4 in streaming

Non sarete in casa questa sera nel momento della messa in onda di Un passo dal cielo 4? Il vostro televisore è guasto oppure occupato da qualcun altro? Niente paura, potete sempre seguire la fiction in streaming. Come? Niente di più facile, grazie a RaiPlay, la piattaforma di streaming della tv pubblica.

Per vedere Un passo dal cielo 4 in streaming è necessario scaricare l’app (o andare sull’omonimo sito ufficiale) e registrarvi. La registrazione è completamente gratis, ma è necessario autenticarsi con una mail o con un indirizzo social. Dopodiché, nel menu a tendina, cliccate su “dirette” e poi su “Rai 1”. A partire dalle 21.25 di domenica 7 luglio, in questa sezione potrete vedere la serie in streaming.

Sempre su RaiPlay, Un passo dal cielo 4 è disponibile anche on demand, in qualsiasi momento e non per forza in contemporanea con la messa in onda su Rai 1.

Il cast completo della fiction