STREGHE TRAMA – Chi non ha mai recitato la formula magica “il potere del trio coincide col mio” non ha mai visto Streghe. Negli anni ’90 andò in onda per otto stagioni un’amata serie che aveva al centro della sua trama la magia e un team di sorelle che hanno saputo conquistare un posto nella storia della televisione.

Anni dopo, precisamente nel 2018, è arrivato un reboot dell’omonima serie televisiva ed è stato creato da Jessica O’Toole, Amy Rardin e Jennie Snyder Urman.

Tutto quello che c’è da sapere su Streghe

A differenza della serie originale, Streghe segue le vicende di tre sorelle: Macy, Mel e Maggie che si ritrovano dopo la morte della madre.

Vediamo insieme la trama nel dettaglio di Streghe.

Streghe trama | Di cosa parla la serie televisiva

Nella cittadina universitaria di Hilltown, Michigan, le sorelle Mel e Maggie Vera devono affrontare la morte improvvisa della loro madre, Marisol. La donna è stata attaccata da una forza demoniaca, un elemento che sfugge alle due ragazze perché non sanno di essere due streghe. La madre ha tenuto loro segreto quest’aspetto della loro natura e non gliel’ha confessato prima di morire.

Qualche mese dopo la scomparsa della mamma, le due sorelle scoprono di avere una sorellastra più grande, Macy Vaughn, un altro segreto della madre. La ragazza si è trasferita a Hilltown per lavorare all’università.

Dopo il loro primo incontro, le sorelle scoprono dei loro poteri. Macy scopre di avere il potere della telecinesi, Mel riesce a controllare li tempo e Maggie legge nel pensiero.

A guidare le tre ragazze è l’angelo bianco (un angelo che protegge e guida le streghe) camuffato nelle vesti del professor Harry Greenwood. A quest’ultimo spetta il compito d’informare le tre giovani di essere sorelle e perdipiù streghe, come la loro defunta madre.

Marisol aveva vincolato i poteri delle ragazze alla nascita per garantire loro una vita normale, ma stava tentando di sciogliere il vincolo nella notte in cui è stata uccisa.

Le sorelle devono accettare il loro ruolo di prescelte e combattere il male ora che la loro madre non c’è più.

Streghe trama | Le differenze con la serie originale

Il reboot di Streghe differisce molto dalla serie originale partendo dall’ambientazione. Mentre il reboot è ambientato in un contesto universitario, molto più raccolto e intimo, la serie originale prendeva vita nel cuore di San Francisco.

Inoltre, la sorella intermedia Mel ha interessi sentimentali verso le donne mentre la sorella più giovane – anziché avere il potere della premonizione come Phoebe – ha il potere della telepatia.

La differenza maggiore tra le due serie è il cognome delle protagoniste, non più Halliwell bensì Vera. Inoltre, i nomi delle tre sorelle non iniziano per P, come nella serie originale, ma per M.

Streghe parte da domenica 7 luglio 2019 in prima serata su Rai 2.

