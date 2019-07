Tour de France 2019 tappe | Percorso | Calendario | Altimetria | Difficoltà

Dal 6 al 28 luglio 2019 va in scena il Tour de France 2019, una delle corse a tappe più importanti del mondo. Alla manifestazione parteciperanno tantissimi campioni del ciclismo (tra cui il nostro Vincenzo Nibali) che punteranno alla vittoria finale.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Trionfo che verrà celebrato, come da tradizione, sugli Champs Elysèes a Parigi. La partenza è invece prevista da Bruxelles. In tutto 21 tappe. Vediamole insieme. Ecco tutte le tappe del Tour de France 2019:

GLI ITALIANI IN GARA

Prima tappa – 6 luglio 2019 – Da Bruxelles a Bruxelles: 192 chilometri

Seconda tappa – 7 luglio 2019 – Da Bruxelles a Bruxelles (cronosquadre): 27 chilometri

Terza tappa – 8 luglio 2019 – Da Binche a Epernay: 214 chilometri

Quarta tappa – 9 luglio 2019 – Da Reims a Nancy: 215 chilometri

Quinta tappa – 10 luglio 2019 – Da Saint Dié des Vosges a Colmar: 169 chilometri

Sesta tappa – 11 luglio 2019 – Da Mulhouse a La Planche des Belles Filles: 157 chilometri

Settima tappa – 12 luglio 2019 – Da Belfort a Chalon sur Saone: 230 chilometri

Ottava tappa – 13 luglio 2019 – Da Macon a Saint Etienne: 199 chilometri

Nona tappa – 14 luglio 2019 – Da Saint Etienne a Brioude: 170 chilometri

Decima tappa – 15 luglio 2019 – Da Saint Flour a Albi: 218 chilometri

Tour de France 2019 tappe – 16 luglio 2019 – Riposo

Undicesima tappa – 17 luglio 2019 – Da Albi a Tolosa: 167 chilometri

Dodicesima tappa – 18 luglio 2019 – Da Tolosa Bagnares de Bigorre: 202 chilometri

Tredicesima tappa – 19 luglio 2019 – Da Pau a Pau (cronometro individuale): 27 chilometri

Quattordicesima tappa – 20 luglio 2019 – Da Tarbes a Tourmalet: 117 chilometri

Quindicesima tappa – 21 luglio 2019 – Da Limoux a Foix Prat d’Albis: 185 chilometri

Tour de France 2019 tappe – 22 luglio 2019 – Riposo

Sedicesima tappa – 23 luglio 2019 – Da Nimes a Nimes: 177 chilometri

Diciassettesima tappa – 24 luglio – Da Pont du Gard a Gap: 206 chilometri

Diciottesima tappa – 25 luglio – Da Embrun a Valloire: 207 chilometri

Diciannovesima tappa – 26 luglio – Da Saint Jean de Maurienne a Tignes

Ventesima tappa – 27 luglio – Da Albertville a Val Thorens: 131 chilometri

Ventunesima tappa – 28 luglio 2019 – Da Rambouillet a Parigi: 127 chilometri

Tour de France 2019 | Streaming e diretta tv

Tutte le tappe del Tour 2019 saranno trasmesse in diretta tv da Rai 2 (in chiaro, gratis) ed Eurosport 1 (via satellite). L’evento sarà trasmesso in live streaming sulle piattaforme RaiPlay.it (sezioni dirette) ed EurosportPlayer.

LE SQUADRE AL TOUR DE FRANCE 2019