Tour de France 2019 italiani | Corridori | Squadre | Vincenzo Nibali

Oggi, 6 luglio 2019, inizia il Tour de France 2019, una delle corse a tappe più importante del mondo che vede diversi corridori italiani in gara. Partenza da Bruxelles; arrivo a Parigi. In mezzo tantissimi chilometri, sprint e montagne. Ma quali sono i corridori italiani in gara? Chi partecipa al Tour? Ecco l’elenco completo degli italiani che saranno in sella alle loro biciclette per conquistare la maglia gialla e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

L’italiano “più forte”, il candidato numero 1 alla vittoria del Tour de France 2019, è sicuramente lo “Squalo” Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano vuole riprendersi ciò che gli è stato tolto un anno fa quando uno spettatore lo buttò in terra sull’Alpe d’Huez.

