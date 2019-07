Romina Mosso Morais Gomes Madre Natura Ciao Darwin 7 | Chi è | Instagram | 6 luglio 2019 | Replica

La puntata del 6 luglio 2019 di Ciao Darwin vede in replica la sfida tra Carne e Spirito e a calarsi nelle (poche) vesti di Madre Natura è Romina Moss Morais Gomes.

Romina Mosso Morais Gomes è la bella Madre Natura della puntata che va in onda il 6 luglio 2019 in replica su Canale 5.

Originaria di Capo Verde, Romina vive a Milano da qualche anno inseguendo il sogno della moda: infatti la bella Madre Natura è una modella che ha sfilato per diversi marchi come Moschino e Bulgari.

Capelli ricci e folti, pelle color bronzo e grandi occhi scuri hanno stregato gli italiani quando per la prima volta è andata in onda la puntata di Ciao Darwin che l’ha vista come Madre Natura. L’esperienza al programma di Paolo Bonolis non è stata così idilliaca per la giovane modella, in tanto hanno espresso commenti razzisti e l’hanno persino chiamata “scimmia”, un’etichetta che alla modella non è andata giù e scherzosamente, su Facebook, ha risposto con un semplice commento: “Scimmia io?” seguito da risate.

La carriera di Romina nel mondo della moda comincia a 15 anni: è stato allora che ha deciso di lasciare Capo Verde per trasferirsi a Milano.

Classe ’89, Romina è molto attiva sui social: qui potete trovare il suo profilo Facebook dove posta continuamente fotografie e commenti.

La bella modella reputa l’Italia la sua seconda casa, ma nel 2010 ha avuto un momento di nostalgia ed è tornata a Capo Verde per ricongiungersi con la sua famiglia. L’Italia resta un punto fermo per il suo lavoro, arrivano richieste con grande frequenza che la riportano spesso nello stivale.

Romina è molto attiva anche nel campo della beneficenza e delle missioni umanitarie.

