LA MADRE DEI MIEI SOGNI TRAMA – Chi non vorrebbe una mamma perfetta? Quella che sa dispensare consigli per ogni situazione, quella che ci coccola e ci vizia con manicaretti prelibati e che sa sempre indirizzarci verso la strada giusta? Stella, la protagonista de La madre dei miei sogni, sembra essere davvero la mamma perfetta.

Il film è un thriller del 2018 diretto da Jake Helgren e interpretato da Sunny Mabrey, Krista Allen, Zack Peladeau e Susie Abromeit.

Ma di cosa parla La madre dei miei sogni? Vediamo nel dettaglio la trama del film, in onda venerdì 5 luglio 2019 in prima serata su Rai 2.

Stella ha divorziato con il marito e vive con la figlia diciottenne Shay nella bellissima e soleggiata Los Angeles, la città degli angeli dove i sogni dovrebbero diventare per antonomasia realtà. Stella è una mamma blogger, gestisce il suo blog con passione e i suoi follower amano i consigli che la donna propina costantemente sul web, spaziando dalle ricette per il piatto perfetto al suo cavallo di battaglia: il rapporto madre-figlia.

La vita di Stella è da routine, procede quasi noiosamente nella sua villetta di periferia e la donna si destreggia tra gestione della casa e consigli sul web, finché non arriva Peyton.

Peyton è una ragazza appassionata del blog di Stella, la segue costantemente e l’ha scelta come la madre dei suoi sogni al punto da piombare nella sua vita e convincerla passo passo a farsi accettare.

I suoi veri intenti però salgono a galla molto presto, perché le intenzioni della ragazza non sembrano essere così candide come voleva far credere. La ragazza vorrebbe avere mamma Stella tutta per sé, senza doverla condividere con Shay.

Stella non si accorgerà delle intenzioni della ragazza, fino alla festa del suo compleanno dove riuscirà ad aprire finalmente gli occhi.

La madre dei miei sogni vi aspetta venerdì 5 luglio 2019 su Rai 2.