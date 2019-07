RIVIERA ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA – Riviera è la nuova serie televisiva pronta a infiammare l’estate di Canale 5. La serie, portata in Italia dapprima da Sky Atlantic, arriva in chiaro sui nostri piccoli schermi grazie allo zampino di casa Mediaset, che ha bisogno di ravvivare il palinsesto dell’estate in vista dell’autunno (che si preannuncia scoppiettante).

Georgina tornerà con misteri e intrighi, la sua vita abituata al lusso è stata sconvolta dalla morte improvvisa di suo marito, il miliardario Constantine nonché collezionista di opere d’arte ucciso in un’esplosione a bordo di uno yacht.

Cosa aspettarsi da questa seconda puntata, in onda giovedì 4 luglio 2019?

Riviera anticipazioni | Seconda puntata

La seconda puntata di Riviera è composta dagli episodi 4, 5 e 6. Nel quarto episodio di Riviera, Georgina continua a indagare sull’omicidio del marito e cerca di rintracciare il collezionista d’arte con cui Constantine era in affari. L’ispettore di polizia Delormes prosegue con le indagini ufficiali e chiama Nefrescu a interrogatorio; l’uomo è l’ex capo della sicurezza del milionario ucciso sullo yacht.

Nel quinto episodio invece Georgina è frustrata perché non riesce a far chiarezza e l’uomo che credeva di conoscere in realtà è un perfetto estraneo. Per distrarsi, si reca al gala organizzato dalla Fondazione Clios sperando di trovare una persona che possa aiutarla a risolvere il grande mistero che è diventato suo marito e qualcuno troverà: un ospite inaspettato.

La trama della seconda puntata di Riviera

Il sesto e ultimo episodio di Riviera che conclude questa seconda puntata invece vede il caos post-gala. La polizia, per una serie di varie ed eventuali, porterà l’attenzione sulla famiglia Clios, interrogherà tutti i membri mentre Delormes perlustra lo yacht e trova nuovi dettagli inquietanti.

Riviera è una serie televisiva che vede come protagonista Julia Stiles nelle vesti di Georgina e torna con la seconda puntata giovedì 4 luglio (abbandonando quindi il mercoledì come la prima messa in onda) in prima serata su Canale 5.

