Le Universiadi 2019 entrano nel vivo, con la cerimonia di apertura della manifestazione che si tiene questa sera, mercoledì 3 luglio 2019, a partire dalle 21.20.

È l’Italia a ospitare la 30esima edizione di quelli che una volta venivano chiamati Giochi Universitari, ovvero una sorta di Olimpiadi dedicate esclusivamente agli atleti universitari. L’edizione 2019 delle Universiadi, infatti, si tiene in Campania tra il 2 e il 14 luglio.

Tredici giorni di gare, durante i quali circa 8mila atleti si sfideranno per la conquista delle medaglie nelle 18 discipline sportive incluse nella manifestazione, seconda per numero di atleti partecipanti solo ai Giochi Olimpici estivi.

Sebbene alcune delle gare siano iniziate già ieri, la cerimonia di apertura ufficiale delle Universiadi 2019 è stata fissata per questa sera a Napoli. C’è quindi grande attesa per quello che si preannuncia un grande spettacolo, tra luci, coreografie, grandi ospiti del mondo artistico e istituzionale e soprattutto con la sfilata degli atleti impegnati nelle gare in programma nei prossimi giorni.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di apertura delle Universiadi 2019, che si tiene allo stadio San Paolo di Napoli.

Universiadi 2019 cerimonia di apertura | Le coreografie

Partiamo dallo spettacolo delle coreografie attese allo stadio San Paolo. Si parla di oltre mille performer, tra ballerini e stuntman, che ballano in un turbinio di luci, proiezioni e led.

Talenti che si esibiscono sui passi ideati da Marco Balich, Chairman della società Balich Worldwide Shows, specializzata proprio nel realizzare coreografie per le cerimonie di apertura dei grandi eventi (e soprattutto delle Olimpiadi).

Non si sa molto altro sulla coreografia: d’altronde, provocare lo stupore in tutti i presenti è l’obiettivo principale della cerimonia di apertura. Si sa soltanto che lo show dura circa due ore e mezza e che vede anche la partecipazione di 40 migranti, che porteranno dei cartelli con i nomi delle nazioni partecipanti alle Universiadi 2019, in un messaggio di grande unità.

Sono circa 30mila gli spettatori attesi allo stadio San Paolo, ristrutturato di recente proprio in vista della cerimonia. Sarà la ginnasta italiana Carlotta Ferlito a portare la fiaccola che darà l’inizio alle Universiadi 2019.

Universiadi 2019 cerimonia di apertura | Gli ospiti

Ricchissimo anche il parterre degli ospiti della serata. Innanzitutto, tanti i volti della politica: dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente della Camera Roberto Fico, passando per i ministri Enzo Moavero Milanesi (Esteri), Marco Bussetti (Istruzione) e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, Simone Valente, Giuseppina Castiello e Carlo Sibilia.

Ma non soltanto: la cerimonia viene aperta dal discorso del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che accoglie l’ingresso degli atleti. Presenti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il presidente del Consiglio regionale Rosa D’Amelio, come anche Franco Carraro, delegato del Presidente Cio, Giovanni Malagò, Presidente Coni, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Sono moltissimi anche gli artisti chiamati a presenziare – e a esibirsi – questa sera: Malika Ayane, i rapper Livio Cori e Anastasio, Iaia Forte, il coro del Teatro Verdi di Salerno, Andrea D’Alessio. In chiusura, poi, è previsto il concerto di Andrea Bocelli.

Tanti anche gli ospiti del mondo dello sport: dalla campionessa mondiale di apnea, Maria Felicia Carraturo, fino a Bebe Vio. Presente anche Gianni Maddaloni, che gestisce una palestra di judo a Scampia. Per una serata all’insegna dello sport, ma anche e soprattutto dell’unità.

Universiadi 2019 cerimonia di apertura | Dove vederla in tv e in streaming

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 in diretta tv? Ovviamente sulla Rai, che si è aggiudicata i diritti di trasmissione dell’evento e anche di molte gare dei prossimi giorni.

La cerimonia viene trasmessa in diretta tv su Rai 2, a partire dalle 21. Le gare, invece, vanno su RaiSport+HD, ma solo le finali con assegnazione di medaglia.

E in streaming? La cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 può essere vista anche su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai (disponibile sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS o Android).

