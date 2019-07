Sondaggi politici oggi 3 luglio | Ultimi | Politici | Elettorali | Lega | M5s | PD

Sondaggi politici oggi – La maggioranza degli italiani si schiera contro la decisione della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, di entrare nel porto di Lampedusa. Dopo giorni di dibattito nazionale e di schieramenti pro o contro la 31enne tedesca, a guadagnarci è la Lega. Questi i dati dell’ultima rilevazione di Swg.

Il caso Sea Watch lancia infatti la Lega verso quota 40 per cento. Secondo l’ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7 il Carroccio gode ad oggi del 38 per cento dei consensi, in aumento dello 0,7 per cento rispetto alla settimana scorsa. Salvini si avvicina così alla soglia del 40 per cento dei voti (virtuali) che potrebbe permettegli in teoria di governare da solo.

Le sue dichiarazioni forti per ribadire la politica dei “porti chiusi” e la sua posizione netta sull’arresto della capitana della Sea Watch hanno regalato consensi al Carroccio.

La Lega in testa: ecco i numeri

Sondaggi politici oggi | Cosa pensano gli italiani del caso Sea Watch

Il sondaggio Swg sul caso Sea Watch sottolinea che il 37 per cento degli italiani ritiene che Carola Rackete abbia sbagliato perché ha trasgredito alla legge; per il 12 per cento ha sbagliato perché i migranti non devono sbarcare in Italia.

Il 29 per cento degli intervistati ritiene al contrario che la comandante della Sea Watch abbia fatto bene perché è disumano lasciare a lungo i migranti sulla nave. Un altro 11 per cento pensa invece che sia sbagliata la decisione di chiudere i porti.

In totale dunque il 52 per cento degli italiani si schiera contro la decisione della comandante di forzare il blocco della Gdf, mentre il 40 per cento approva il suo operato.

Pd

Stabile invece il Partito Democratico (22,6 per cento), mentre il M5s fa un bel passo indietro e scende al 17,2 per cento, ormai distanziato anche dai dem. La forbice tra 5 Stelle e Lega è ormai siderale (20,8 per cento).

Sondaggi politici oggi | M5S

Gli sforzi di Di Maio nel risalire la china almeno nell’immediato non sembrano ottenere effetti e il M5s continua a scivolare verso il basso. In lieve discesa (-0,1 per cento) anche Fratelli d’Italia e Forza Italia che si attestano al 6,5 e 6,4 per cento. Stabile +Europa al 2,8 per cento e stabili anche i Verdi al 2,7.

