Manifest serie tv | Trama | Cast | Storia vera | Streaming | Canale 5

MANIFEST SERIE TV – Arriva una nuova serie sui piccoli schermi italiani: si tratta di Manifest, una serie made in USA (andata in onda sulla NBC dal 24 settembre 2018).

L’episodio pilota di Manifest è stato commissionato da NBC nel 2017. L’idea della serie è nata da Jeff Rake (The Mysteries of Laura), che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Robert Zemeckis – nome iconico di Hollywood, a lui sono associate opere come Forrest Gump, Chi ha incastrato Roger Rabbit e A Christmas Carol – e Jack Rapke.

Il primo episodio, ordinato ufficialmente il 23 gennaio 2018, è stato diretto da David Frankel (Io & Marley). Manifest, al 2019, può contare su una prima stagione composta da sedici episodi; in principio erano stati ordinati soltanto 13 episodi ma, dato il successo, il network ne ha aggiunti altri tre.

Manifest in Italia è arrivata dapprima su Premium Stories nel 2018, invece quest’estate arriverà in chiaro su Canale 5 a partire da mercoledì 3 luglio 2019.

Manifest serie tv | Trama

La serie televisiva Manifest parte dalla scomparsa misteriosa del Volo 828 della Montego Air, uscito dai radar nel 2013 e dichiarato non rintracciabile. Secondo vie ufficiali, il Volo 828 della Montego Air è disperso in mare. Dopo cinque anni, quello stesso volo con quegli stessi passeggeri scomparsi torna a galla.

Familiari, amici e partner, dopo aver pianto la perdita dei loro cari, sono increduli dinanzi questo ritorno. Dopo aver passato anni ad abituarsi alla perdita e una volta andati avanti con le proprie vite, invece scoprono che i 191 passeggeri e i membri dell’equipaggio sono tutti vivi e che il tempo per non loro non sembra essere passato neanche di un secondo.

Le vittime date per scomparse sono tornate indietro senza essere invecchiati di un giorno.

Tornati alla vita di sempre, qualcuno cerca di tornare alle proprie abitudini mentre altri iniziano a sortire strani fenomeni, comprendendo che la loro esperienza non è stato frutto di una coincidenza o miracolo, ma che qualcosa è successo e va oltre la loro comprensione.

La trama al completo di Manifest

Manifest serie tv | Cast

Il cast di Manifest include come protagonisti Josh Dallas – il Principe Azzurro della serie C’era una volta (Once Upon a Time in lingua originale) – che qui interpreta Ben, un analista dei Servizi Segreti con un terribile cancro da sconfiggere e una strana voce che gli sussurra nella testa da quando è tornato misteriosamente dall’incidente aereo.

Al suo fianco vediamo Melissa Roxburgh (Valor) che interpreta Michaela, in balia dei sensi di colpa dovuti a un tragico incidente. Ancora, nel cast vediamo Athena Karkanis che interpreta Grace, la moglie di Ben, e J.R. Ramizer (Jessica Jones) che interpreta il detective Williams, sconvolto dal ritorno del suo primo, grande amore.

Il cast al completo di Manifest

Manifest serie tv | Aereo scomparso per 5 anni | Storia vera

Pare che Manifest sia ispirato a una storia realmente accaduta. Jeff Rake, la mente che ha partorito l’idea, si è rifatto al tragico evento accaduto l’8 marzo 2014, quando il volo Malaysia Airlines 370 che da Kuala Lumpur (Malesia) avrebbe dovuto atterrare nell’aeroporto di Pechino, è scomparso misteriosamente nel nulla.

A differenza della serie televisiva, l’aereo scomparso nella realtà non è mai stato ritrovato. Le autorità hanno ricoperto estese aree setacciando in lungo e in largo il territorio, senza trovare traccia del misterioso aereo. Una tragedia che ha ispirato Jeff Rake e il suo Manifest.

Manifest serie tv | Streaming

Dove vedere Manifest? La serie televisiva arriva con la prima stagione in chiaro (cioè gratuitamente) su Canale 5 a partire da mercoledì 3 luglio 2019. Canale 5, il canale ammiraglio della Mediaset, movimenta il suo palinsesto estivo e sposta Riviera, serie arrivata nell’ultima settimana di giugno, al giovedì per far posto a Manifest.

Mercoledì 3 luglio potrete gustarvi il mistero di Manifest (il cui stile ricorda agli esperti la serie cult “Lost”) alle ore 21:25 su Canale 5, che trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky. Chi non può seguire Manifest in tv, può farlo in streaming tramite MediasetPlay.

