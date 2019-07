Amazon lavoro assunzioni | Lavoro Amazon | Mille assunzioni in tutta Italia

Amazon lavoro assunzioni – Amazon assume: sono mille i nuovi posti di lavoro offerti dalla società statunitense di Bezos. L’azienda porterà a 6,5mila il numero degli addetti nelle sue venti sedi distribuite in tutta Italia. I contratti saranno a tempo indeterminato e le assunzioni si chiuderanno entro il 2019. La multinazionale cerca candidati “con ogni tipo di esperienza, istruzione e livello di competenza”. Amazon ricerca ingegneri, sviluppatori di software, operatori di magazzino e esperti di marketing, ma anche persone alla loro prima esperienza di lavoro.

Amazon lavoro assunzioni | Dove sono i nuovi posti di lavoro

La maggior parte delle assunzioni riguarderà il nuovo centro di Torrazza Piemonte, inaugurato il 1 luglio in provincia di Torino. Arrivano nuovi posti di lavoro anche a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, nello stabilimento di Passo Corese a Rieti, a Vercelli e a Casirate d’Adda, nel bergamasco. Altri dipendenti saranno assunti dal customer service di Cagliari, nel suo centro direzionale di Milano e negli depositi distribuiti in tutta Italia.

Amazon lavoro assunzioni | Il commento di Amazon

“I nostri investimenti in Italia stanno crescendo rapidamente e siamo entusiasti di poter creare nuovi posti di lavoro in tutto il Paese. Questi mille nuovi colleghi ci supporteranno per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti: offrendo una selezione più ampia, maggiore convenienza e consegne più veloci sia per i prodotti venduti direttamente da Amazon, sia per quelli venduti dalle migliaia di PMI italiane e dagli artigiani che si affidano a Amazon per espandere le proprie vendite in Italia e all’estero. Sappiamo di essere ancora al Day 1 e questo ci porta a moltiplicare il nostro impegno a innovare per i clienti e le piccole e medie imprese italiane”, dichiara Mariangela Marseglia, country manager di Amazon Italia e Spagna.

