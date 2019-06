Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che autorizzerà lo sbarco dei migranti della Sea Watch solo a condizione che questi lascino subito l’Italia.

In un’intervista a Paolo Del Debbio durante la trasmissione ‘Dritto e rovescio’, che andrà in onda questa sera su Rete 4, Salvini ha dichiarato: “Se si rispetta la legge, se l’equipaggio che ha infranto la legge o viene arrestato o viene espulso, se la nave viene fermata e sequestrata e la smette di andare in giro per il mediterraneo, e se i 42 immigrati a bordo non rimangono in Italia ma vanno in giro per il resto dei paesi europei io li faccio sbarcare anche tra 5 minuti”.

Così il vicepremier commenta il caso della nave umanitaria in stallo davanti al porto di Lampedusa con 42 migranti a bordo.

“Non voglio che siano gli italiani a pagare per gli errori degli altri” commenta Salvini.

“Stanno sequestrando 42 immigrati da 16 giorni. Per tre volte se ne sono fregati e fanno tirato dritto, vanno arrestati. Ho scritto al mio collega olandese e non mi ha risposto. No, zero. Fare la figura dei fessi no perché siamo un grande non prende lezioni da nessuno”, aggiunge il vice premier.

E sulla missione della delegazione del Pd, che oggi è salita sulla Sea Watch per verificare la situazione dei migranti a bordo, Matteo Salvini ha detto: “Solo in Italia abbiamo dei politici che vanno a bordo di una nave che se ne è fregata delle leggi”.

