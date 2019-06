RIVIERA TRAMA – Da mercoledì 26 giugno 2019 parte una nuova serie televisiva su Canale 5. Riviera è un thriller andato in onda su Sky Atlantic in esclusiva tv, ma arriverà in chiaro sul satellitare per raccontare la storia della benestante Georgina e lo scandalo che ha colpito la sua famiglia.

Ideata da Neil Jorda, la serie drammatica è arrivata sui piccoli schermi nel 2017 e attualmente conta due stagioni, la terza è in cantiere.

In Italia, dopo essere approdata su Sky Atlantic, Riviera arriva su Canale 5 con la prima stagione composta da dieci puntate.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Di cosa parla la trama? Vediamolo insieme.

Riviera Trama | Di cosa parla la nuova serie di Canale 5

Georgina è una giovane esperta e appassionata d’arte abituata a un certo stile di vita. Circondata dalla ricchezza grazie al matrimonio con il milionario Constantine Clios, Georgina è una donna che non si fa mancar nulla.

Il suo mondo si sgretola nel momento in cui suo marito viene ucciso a bordo di uno yatch che ha preso fuoco. La nave era di un commerciante d’armi russo che solleva non pochi dubbi nella mente di Georgina: cosa ci faceva suo marito con quella gente?

Alcuni nodi iniziano a venire al pettine quando Georgina, dubitando che si sia trattato di un incidente, indaga sulla morte del marito e scopre di non conoscerlo affatto. Constantine era immischiato in un giro di affari loschi con la criminalità, un fattore di cui sua moglie non ha mai sospettato.

Così, per tenersi stretta la vita di lusso e il patrimonio familiare, Georgina è costretta ad adattarsi a un nuovo stile di vita. Ad aiutarla nelle indagini spunta anche la prima moglie di Constantine, Irina.

Il cast al completo di Riviera

Prima di Georgina, Constantine era sposato con Irina e insieme hanno avuto tre figli: Adam è uno scrittore con qualche problema a gestire la rabbia, Christos è l’erede dell’impero costruito da suo padre con un debole per l’eroina e infine c’è Adriana, la quale ha un rapporto difficile con la madre. Tre figli problematici che potrebbero celare qualche indizio riguardo la morte di Constantine.

Riviera parte da mercoledì 26 giugno 2019 in prima serata su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming Riviera