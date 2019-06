Riviera Canale 5 | Serie tv | La trama | Il cast | Julia Stiles | Curiosità | Streaming

RIVIERA CANALE 5 – Al posto di Barbara D’Urso, arriva in prima serata su Canale 5 una nuova serie televisiva intitolata Riviera.

Nata da una produzione Sky inglese, Riviera è la perfetta serie dell’estate. Ambientata in Costa Azzurra, la serie thriller intratterrà il pubblico di Mediaset nelle serate del mercoledì, sostituendo la cronaca rosa della D’Urso.

Su Sky Atlantic, canale che ha lanciato la serie in Italia, va in onda dal 3 luglio 2019 la seconda stagione, mentre Canale 5 trasmetterà in chiaro la prima. Nel frattempo, una terza stagione è già stata confermata.

Riviera vede come protagonista Georgina, una donna ricca e intraprendente interpretata da Julia Stiles.

Riviera Canale 5 | La trama

Ideata da Neil Jorda, la serie vede come protagonista Georgina Marjorie Clios, una curatrice d’arte americana sposata con Constantine.

Il loro matrimonio dura appena un anno, perché Constantine muore in un’esplosione mentre era a bordo di uno yatch di proprietà di un commerciante d’armi russo.

La vita perfetta di Georgina si trasforma in un incubo. Tutti vogliono farle credere che si sia trattato di un incidente, ma la donna ha fiutato il marcio e vuole indagare su quelle circostanze fin troppo misteriose che hanno portato alla morte del marito, un uomo che credeva di conoscere e che invece è risultato essere un perfetto estraneo.

Indagando sul passato del marito, scopre che l’uomo al suo fianco celava operazioni commerciali ambigue e loschi affari con criminali.

Dopo aver perso il marito, Georgina non vuole perdere nient’altro, motivo per cui è intenzionata a proteggere il suo patrimonio (inclusa la bellissima villa in Costa Azzurra) e la sua famiglia. A fronte di ciò, la protagonista dovrà adattarsi al nuovo stile di vita e sopravvivere alla nuova, dura realtà lasciatale come eredità dal marito.

La trama di Riviera

Riviera Canale 5 | Il cast

Nel cast di Riviera, come protagonista abbiano Julia Stiles nelle vesti della raffinata Georgina. Julia Stiles, nota per film come Save the last Dance o Un principe tutto mio, ha anche recitato in Dexter e Blue (una webserie).

Al suo fianco in Riviera recitano Lena Olin che interpreta Irina Atman, l’ex moglie di Constantine, Iwan Rheon conosciuto per aver recitato in Game of Thrones che qui interpreta Adam Clios, Antonhy LaPaglia invece interpreta il defunto Constantine.

Ancora, abbiamo Adrian Lester che interpreta Robert Carver, Dimitri Leonidas che interpreta Christos Clios e Roxanne Duran è Adriana Clios, entrambi questi ultimi figli di Constantine.

Infine, nel cast vediamo anche Amr Waked nelle vesti di Kim Delormes e Yigal Naor come Jacob Negrescu.

Il cast al completo di Riviera

Riviera Canale 5 | Curiosità

Le riprese della prima stagione di Riviera sono iniziate nell’agosto 2016 nel sud della Francia e sono terminate a febbraio 2017.

La lussuosa proprietà dei Clios, Villa Carmella, ha visto come location lo Chateau Diter nella Costa Azzurra.

Debuttando nel Regno Unito nel 2017. Riviera è stata la serie originale più vista su Sky con una media di 2,3 milioni di spettatori ad episodio.

John Banville, ideatore e sceneggiatore della serie, ha più volte dimostrato il malcontento per la sceneggiatura della serie, ritenendola troppo lontana dal suo operato. “Nella serie sono state introdotte varie scene di sesso e un sacco di dialoghi piuttosto esplicativi. Mi sono opposto nei termini più forti possibili”, ha così dichiarato.

Gli scandali di Riviera sono nati da uno spunto di Paul McGuinnes, celebre manager della band U2 che avrebbe avuto non poche divergenze con Neil Jordan.

Riviera Canale 5 | Streaming

Dove vedere Riviera? La serie televisiva debutta in chiaro su Canale 5 da mercoledì 26 giugno 2019, subentrando al vuoto lasciato da Live Non è la D’Urso. Chi vuole seguire la nuova serie in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Tutto ciò che dovete fare è registrarvi alla piattaforma e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Dove vedere in tv e streaming Riviera