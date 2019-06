Temptation Island 2019 resort | Villaggio | Dove è

TEMPTATION ISLAND 2019 RESORT – Sei coppie chiamate a mettere alla prova il loro amore, separandosi per 21 giorni e affrontando la tentazione di bellissimi ragazzi e ragazze single. Questo il format che da anni decreta il successo di Temptation Island, il programma estivo di Canale 5 che torna ogni lunedì in prima serata dalle 21.25. Alla conduzione confermato Filippo Bisciglia.

Come sempre i fidanzati e le fidanzate che partecipano al programma si dividono in due villaggi, uno per i ragazzi e uno per le ragazze. Al loro interno rispettivamente 13 bellissime tentatrici e 13 aitanti ragazzi single (tentatori), che cercheranno di sedurre i fidanzati.

Immancabili i falò, in cui i concorrenti di Temptation Island 2019 vedranno i video del loro partner per sapere come si sta comportando. Immancabili i litigi, le corna e i momenti di discussione che tanto appassionano il pubblico da casa e quello sui social.

Alla fine, con il falò di confronto, le coppie dovranno decidere se tornare a casa insieme o separarsi.

Ma qual è il resort, vale a dire il bellissimo villaggio in cui sono state girate le riprese di Temptation Island 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo splendido resort da sogno in cui sono state girate le immagini di Temptation Island 2019 è Is Morus Relais, un’oasi mediterranea adatta a chi ama il mare e il relax. Lo stess oche la produzione sceglie dal 2015.

L’Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula, nella zona Sud Occidentale della Sardegna.

