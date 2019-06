De Rossi | Ex capitano della Roma vicino ai rossoneri

De Rossi Milan – Dopo l’addio alla Roma, che ha deciso di non rinnovargli il contratto, Daniele De Rossi potrebbe continuare a giocare in serie A.

Se in un primo momento sembrava che il centrocampista fosse intenzionato a proseguire la carriera all’estero, ora si fa sempre più probabile l’ipotesi di vederlo ancora nel nostro campionato.

L’ex capitano giallorosso ha infatti ricevuto tre offerte e le sta valutando. La più suggestiva è quella formulata dal Milan.

Nella società rossonera è appena approdato come direttore sportivo Frederic Massara, detto Ricky, che proviene proprio dalla Roma.

De Rossi Milan | Lo sgarbo a Pallotta

De Rossi starebbe seriamente valutando l’offerta del Milan, tentato dall’idea di giocare ancora 1-2 anni in un top club italiano. Una scelta che sarebbe anche una sorta di rivincita nei confronti della società giallorossa.

Pallotta e soci hanno infatti valutato che De Rossi non fosse più utile come calciatore. L’approdo in una squadra di prima fascia dimostrerebbe però come, in Italia, siano in molti a pensarla diversamente rispetto alla proprietà americana della Roma.

De Rossi Milan | Le altre offerte: Samp, Fiorentina, Inter

Quella del Milan non è comunque l’unica offerta sul piatto di De Rossi. Si sono mosse infatti anche la Sampdoria e la Fiorentina.

Sembra tramontato invece l’interesse manifestato in un primo momento dall’Inter.

Se De Rossi rimanesse in Italia, darebbe una delusione alle squadre straniere che si sono interessate a lui, prime tra tutte il Boca Juniors e i Los Angeles Galaxy.

De Rossi Milan | I tifosi della Roma

Come la prenderebbero invece i tifosi della Roma? De Rossi è stato e continua ad essere un simbolo del club giallorosso. Un approdo ad una rivale come il Milan sarebbe un colpo duro da digerire per i supporter romanisti.

I prossimi giorni saranno decisivi. Anche perché, secondo quanto riportano numerosi giornali, De Rossi avrebbe sul piatto un’offerta allettante anche da parte della Figc: la panchina della Nazionale Under 21 dopo il probabile addio dell’attuale commissario tecnico Luigi Di Biagio.

